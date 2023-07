Amore alle stelle per queste 5 coppie: scopri se anche tu sei tra i segni fortunati dell’estate

Buone notizie per i single nati sotto questi segni zodiacali perché secondo le stelle hanno buone probabilità di trovare l’amore nei prossimi mesi.

L’amore non va in vacanza è il titolo di una nota commedia romantica degli anni Duemila che ha fatto sognare migliaia di cuori. E, del resto, non c’è espressione più azzeccata di questa: quale periodo migliore delle vacanze estive per trovare o ritrovare l’amore? Certo è che ci son diverse categorie di amanti e ognuno si approccia alle ferie con aspettative totalmente diverse. Da una parte, i single incalliti in cerca di avventure, dall’altra gli inesauribili romantici che sognano il colpo di fulmine in spiaggia al tramonto.

Ma non dimentichiamoci che anche le coppie più longeve potrebbero nutrire il desiderio di ritrovare un po’ di intimità e passione sotto l’ombrellone. Di sicuro, si prevede amore alle stelle per queste 5 coppie di segni grazie al transito di Mercurio e al nuovo posizionamento di Venere. Non resta dunque che dare un’occhiata all’oroscopo e vedere se saremo fortunati o meno nei prossimi mesi.

La top 5 dell’estate 2023

La prima coppia che potrà vantare grande affinità ed entusiasmo è quella costituita da Ariete e Leone, più energici e frizzanti che mai. In particolare, i nati sotto il segno dell’Ariete godranno di ampia fortuna sia nella vita di coppia che in quella da single. Chi è fidanzato o sposato ritroverà finalmente più intesa con il partner, mentre per i single non mancheranno le occasioni di inaspettati incontri romantici. Le vostre migliori armi di conquista? Carisma e coraggio, che brilleranno smaglianti già dal primo appuntamento.

Ma passiamo alla seconda coppia più fortunata dell’estate 2023, cioè quella formata da Toro e Cancro, i segni più dolci e affettuosi dello zodiaco. Queste caratteristiche sono perfette per creare una connessione di coppia stabile e profonda e godersi una vacanza ad alto tasso di romanticismo.

Amore alle stelle per queste 5 coppie: e tu sei pronto a vivere un’estate da sogno?

Terza coppia in classifica è quella che vede protagonisti Gemelli e Bilancia, segni che per natura tendono alla socialità e al divertimento. Insomma, entrambi sarete il motore scoppiettante delle serate estive, ma la vera novità riguarda i single nati sotto il segno dei Gemelli. Durante il mese di luglio avrete probabilmente l’occasione di confrontarvi con un vecchio amore ma non mancheranno certo nuovi incontri.

Emozione è invece la parola chiave per la prossima coppia fortunata in amore, composta da Cancro e Scorpione. Se già vivete una situazione di coppia, noterete con piacere che riuscirete a creare un legame più potente e conseguenti nuove prospettive di futuro. A questo punto della classifica poi troviamo di nuovo il Leone, stavolta in coppia con il Sagittario: chi più di voi ama vivere al massimo l’avventura?

Infine, ecco una coppia che si aggiunge alla classifica last minute: Vergine e Capricorno. In particolare, per quanto riguarda la Vergine si intravede una crescita personale, professionale e intima. E se sei single, non lasciarti sfuggire eventi o attività che ti interessano: è proprio lì che potresti trovare l’amore.