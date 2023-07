La vittoria del Palio di Siena di Giovanni Atzeni: quanto ha guadagnato il fantino e perché il suo soprannome è Tittia

Ci sono imprese che sono difficili da spiegare soprattutto se non si è grandi appassionati. Ma ciò che ha fatto Giovanni Atzeni, detto Tittia, cavalcando Violenta da Clodia è qualcosa di incredibile. Lo dimostrano i numeri, per trovarli simili dobbiamo tornare indietro di 379 anni.

È senza dubbio una delle imprese sportive più memorabili a livello mondiale quella compiuta da Giovanni Atzeni che il 2 luglio ha vinto il Palio di Siena per la quinta volta consecutiva. Decima in totale. Ed è stata la terza volta che il fantino sardo nato in Germania ha vinto con la contrada della Selva.

La Selva era la contrada dei cacciatori, nel suo stemma infatti si trovano gli attrezzi da caccia. La Selva ha in bacheca 40 vittorie ufficiali, è ora campione in carica e ha una storia turbolenta fatta di rivalità cruente messe da parte dopo il violento scontro del 1867 presso il Fosso di Sant’Ansano. Ora le rivalità riguardano solo il Palio e l’ambito sportivo. Con questa vittoria la Selva scavalca nell’albo d’oro il Drago e si avvicina all’Onda, all’Istrice e al Nicchio.

Record incredibili

La contrada della Selva e la vittoria del Palio di Siena portano la firma di un fantino sardo ormai entrato nella leggenda. Per trovare 5 vittorie consecutive bisogna andare indietro nel tempo di quasi 400 anni. Tittia aveva già vinto per la Giraffa, per il Drago e per il Leocorno. In sella al cavallo Violenta di Clodio sembra imbattibile. Lo dimostra il modo autoritario con cui ha portato a casa la vittoria. Prestazione al limite del surreale, Tittia è scattato per primo alla partenza, non ha mai lasciato la testa e ha surclassato gli avversari.

Violenta di Clodio è una cavalla dal manto baio che ha vinto 2 volte il Palio, è un mezzosangue anglo-arabo del 2013, nata dallo stallone Bonbon e dalla fattrice Dune D’Azur. Il suo esordio nel Palio Straordinario del 2018 avvenne proprio con Tittia per la contrada del Nicchio, si posizionarono secondi dietro Remorex. La prima vittoria è datata agosto 2022, giorno in cui venne registrato il record della Piazza.

La vittoria del Palio di Siena è remunerativa

Perché Giovanni Atzeni è chiamato Tittia? Il motivo è semplice, in sardo tittia significa Che freddo!

Appena diciottenne Giovanni arrivava alle scuderie di Gigi Bruschelli ed era solito dire tittia durante le mattine più fredde che trascorreva ad allenare i cavalli. Per questo motivo viene chiamato con il nomignolo che ormai è entrato nella storia dello sport italiano e mondiale.

Tittia ha partecipato al suo primo palio in Sardegna all’età di 13 anni a Bitti. Fu necessaria una autorizzazione scritta del padre. Appassionata di cavalli, la famiglia tornò in Sardegna a Nurri 2 anni prima, da subito il mestiere di Atzeni divenne quello del fantino. La vittoria al Palio di Siena vale mezzo milione di euro. Giovanni partecipa a tante corse durante l’anno e per via delle tante vittorie è considerato uno dei fantini che guadagna di più al Mondo.