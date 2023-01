Da inizio anno il Ftse Mib ha avuto un comportamento straordinario con ben undici sedute consecutive al rialzo. Oggi potrebbe essere arrivato il momento di rompere questa eccezionale sequenza. Segnali di debolezza in arrivo sul Ftse Mib, quindi? Cerchiamo di capire a poco più di un’ora dalla chiusura delle contrattazioni lo stato di salute degli indici e delle principali azioni italiane.

La situazione sul Ftse Mib

Nel momento in cui scriviamo le quotazioni del Ftse Mib dopo avere esitato per tutta la giornata intorno alla parità stanno accelerando al rialzo. Tuttavia la prudenza è d’obbligo vista l’incertezza che caratterizza gli indici americani con il Dow Jones in territorio negativo e lo S&P500 in territorio positivo. Fino alla fine, quindi, le sorti della giornata rimarranno in bilico. Segnali di debolezza in arrivo sul Ftse Mib? Bisognerà attendere la chiusura della seduta.

C’è, però, una certezza che scaturisce da quanto mostrato sul grafico ottenuto alla chiusura di ieri. La forza dei rialzisti sul Ftse Mib è chiara: le medie sono saldamente incrociate al rialzo e lo rimarranno ancora per molti giorni. La distanza tra le medie, infatti, è così grande che l’incrocio ribassista non potrà scattare in un solo giorno. Anche lo SwingTrading Indicator è saldamente impostato al rialzo.

Quali sono, fino a ora, le migliori e peggiori azioni?

Leonardo, Recordati e Tenaris sono i migliori, con il primo titolo che guadagna circa il 5%. Tra i peggiori, invece, registriamo Finecobank, Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Notiamo come in fondo alla classifica si trovino solo titoli bancari. Le vendite, quindi, si stanno concentrando su uno dei settori che da qualche tempo stanno trainando il Ftse Mib al rialzo.

Sull’analisi dei migliori e dei peggiori della giornata ci aggiorneremo in chiusura dai seduta.

