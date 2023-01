Entro il 30 gennaio bisogna scegliere le scuole superiori: ecco le migliori nella tua zona

La scelta della scuola secondaria di secondo grado è importante e influenza il futuro professionale. Una decisione mai facile ma da prendere al più presto data l’incombenza della scadenza per l’iscrizione. Non tocca però solo valutare l’indirizzo ma anche l’istituto specifico, per quanto concerne quest’ultimo un’utile guida può arrivarci grazie alla tecnologia. Ecco quindi come scegliere le scuole superiori.

Chiunque abbia un figlio in terza media sa che è arrivato un momento fatidico: l’iscrizione alla scuole superiori. Un’operazione che bisognerà effettuare online seguendo le indicazioni fornite dal Ministero dell’istruzione e del merito sul sito dedicato. Ogni genitore dovrà abilitarsi al servizio e per farlo necessita di un’identità digitale. Potrà usare lo SPID, il sistema pubblico dell’identità digitale, della CIE, ossia la carta d’identità elettronica, o dell’eIDAS.

Entro il 30 gennaio bisogna scegliere le scuole superiori, servendosi del codice meccanografico che identifica la singola scuola. Lo si potrà reperire sul sito Scuola in Chiaro.

Guida alla scelta

Per decidere quale scuola secondaria di secondo grado frequentare i ragazzi dovranno far riferimento alle proprie ambizioni e inclinazioni personali.

Nel chiarirli fondamentale sarà anche l’orientamento effettuato dai docenti delle scuole medie. Inoltre anche online si potranno trovare diversi test di orientamento.

Un primo bivio sarà tra istituti tecnici, professionali e licei. Nel caso si voglia entrare presto nel mercato del lavoro e si è indecisi se si vorranno continuare fare gli studi, sarà bene optare per uno dei tanti indirizzi dei primi due. I ragazzi dovranno dunque valutare quale mestiere interessi loro e regolarsi di conseguenza.

Qualora invece si sogni di fare una professione che richiedi la frequenza dell’Università potrebbe essere preferibile optare per un liceo che magari risulti coerente. Utile per il futuro professionale anche la consultazione dei dati regionali sul sito delle iscrizioni che riportano le categorie lavorative più richieste.

Decisa la scuola, si dovranno valutare gli istituti d’istruzione della zona che offrono tale indirizzo. Ci si potrà affidare ai pareri dei conoscenti, ma anche a un pratico strumento online spesso ignorato. Si tratta di Eduscopio, piattaforma della Fondazione Agnelli, consultabile gratuitamente online. La piattaforma riporta i dati di ogni singolo istituto per quanto riguarda la media dei voti ottenuti dagli iscritti, gli abbandoni e le carriere intraprese. Sarà possibile dunque confrontare tra loro le varie scuole.

Una volta raggiunto il sito Eduscopio, si dovrà avviare il percorso e creare velocemente un profilo. Ci si troverà dunque davanti a due opzioni: università e mondo del lavoro. Una volta selezionato il comando di nostro interesse, sceglieremo la tipologia di scuola. Compileremo poi il campo Dove vivi o semplicemente avvieremo la geolocalizzazione. Si dovrà poi barrare la distanza massima che si è disposti a raggiungere: 10, 20 e 30 chilometri.

Ci troveremo quindi davanti a un elenco degli istituti disponibili secondo quanto impostato da noi. Le scuole compariranno in una tabella con i relativi dati da poter comparare. Si potranno poi approfondire ulteriormente cliccando sulla riga riportante il nome dell’istituto che ci porterà alla scheda specifica.

Servendoci di questo sito potremmo aiutare i nostri figli nel trovare la scuola migliore nei dintorni della nostra città, il tutto con pochi clic.