Calano in picchiata le bollette con i trucchi degli eschimesi per stare al caldo senza termosifoni o pompe di calore

Quando fa freddo le bollette energetiche aumentano. C’è un modo per farle abbassare, anche con qualche trucco che utilizzano gli eschimesi.

Di consigli economici su come aumentare la temperatura di casa, ce ne sono. Vediamo quelli dei nostri nonni e degli eschimesi, sempre validi anche in una società molto più avanzata. Oggigiorno infatti si utilizzano i termosifoni a gas o a cherosene. Ma anche le stufe a pellet più economiche e le pompe di calore. Tuttavia, ci sono diversi modi per aumentare la temperatura della casa senza pagare bollette salate e risparmiare.

3 trucchi dei nostri nonni per un maggior calore

Una prima cosa da fare è chiudere le finestre e le porte per evitare che l’aria fredda entri in casa. Un consiglio semplice, ma molto efficace se si considera che gli spifferi freddi e a volte gelidi, possono ridurre drasticamente la temperatura in casa.

Un secondo consiglio è di utilizzare tende per isolare le finestre e le porte dall’aria fredda. Infatti soprattutto i vetri delle finestre possono lasciar passare molto freddo durante la notte. È bene perciò coprirli con sughero o ante di legno.

In terzo luogo, se si avverte del freddo in casa è meglio coprirsi, aggiungendo al proprio vestiario coperte e plaid per rimanere al caldo. Inoltre calano in picchiata le bollette con i trucchi degli eschimesi e dei nonni, che vedremo a breve.

Rendere l’aria di casa meno secca e più calda

Altri consigli utili per aumentare la temperatura della casa riguardano anche l’umidità. Un’umidità eccessiva fa male, ma anche un’aria secca aiuta a sentire più freddo. Ciò capita soprattutto con l’utilizzo eccessivo di termosifoni, stufe o camini.

Meglio in questi casi utilizzare un umidificatore per aumentare l’umidità dell’aria e sentire meno freddo. Si possono utilizzare le piante d’appartamento, in quanto producono ossigeno e possono aiutare a mantenere l’aria umida.

Possiamo anche accendere lampadine a luce calde, invece che fredda, per creare un’atmosfera accogliente in casa e dare una sensazione di calore.

Calano in picchiata le bollette con i trucchi degli eschimesi buoni a conoscersi

Qualche trucco degli eschimesi, per rimanere al caldo nell’ambiente freddo delle regioni artiche, può essere utile anche per noi. Una loro strategia è l’utilizzo di indumenti caldi e isolanti. Indossano parka, pantaloni, guanti e stivali, che sono solitamente fatti di pelle di animale o pelliccia.

Inoltre abitano in case particolari chiamate igloo, costruite con neve compatta, per proteggersi dal vento e dal freddo. Gli igloo sono piccoli e caldi grazie all’aria presente nei blocchi di neve con cui sono costruiti e che fa da isolante. Bastano due o tre persone nell’igloo perché la temperatura salga a 15 gradi.

Si cibano inoltre di alimenti ricchi di grassi e proteine per generare calore. Mangiano molto pesce e carne d’inverno, cercano alghe e tuberi d’estate. Inoltre si muovono continuamente, per mantenere il proprio corpo caldo. Si tratta di abitudini legate ad una terra lontana dalla nostra, ma valide anche per noi nella giusta misura.