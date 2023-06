Altro che vacanze in Sardegna, questo posto amato da Maurizio Costanzo è spettacolare e costa pochissimo

Vuoi tuffarti in acque cristalline e prendere il sole su spiagge da sogno? Lascia stare l’affollata Sardegna o la più turistica Grecia! L’Italia nasconde tante gemme spettacolari dove costa pochissimo andare in vacanza.

Non vedi l’ora di rilassarti e goderti le tue meritatissime ferie con i raggi del sole che ti scaldano la pelle. Un tuffo per sopportare il caldo, il rumore delle onde che ti culla e ti dà serenità. Insomma, hai proprio bisogno di staccare dopo mesi di duro lavoro intenso e non sai dove prenotare? Ecco un posto che non tutti conoscono, economico e con paesaggi che non hanno nulla da invidiare alla Sardegna.

Altro che vacanze in Sardegna, quest’angolo di paradiso è sull’Adriatico

Se stai cercando una meta per una breve vacanza di qualche giorno, in Italia hai solo l’imbarazzo della scelta. Tra mare, colline, montagne e borghi senza tempo, non serve spendere centinaia di euro per rilassarti. Sono tanti i posti in cui con poco più di 40 euro puoi soggiornare vicino alle mete più conosciute. Un esempio, il bellissimo borgo di Soave, a pochi chilometri da Verona, ma dove soggiornare costa molto meno.

E allo stesso modo puoi trovare spiagge bellissime e accessibili a tutte le tasche lungo tutto lo Stivale. Non solo lungo la costa tirrenica o nelle splendide isole di Sicilia o Sardegna. Anche lungo l’Adriatico ci sono lingue di sabbia o filari di scogli dalla bellezza sconvolgente. Ed è proprio in uno di questi luoghi che l’amatissimo Maurizio Costanzo ci ha lasciato un pezzo di cuore, Ortona.

Da qui si possono visitare la splendida Costa dei Trabocchi

La Costa dei Trabocchi è solo una delle zone italiane economiche che vantano un mare stupendo e pulitissimo. Ortona è una delle località di mare più belle dell’Abruzzo, ma non solo. Il suo litorale è lungo circa 20 km ed è ricco di spiagge sabbiose, calette e falesie.

Tra le spiagge più belle c’è sicuramente Lido Riccio, con la sua sabbia bianca finissima e il mare cristallino. Poi troviamo Spiaggia di Punta Ferruccio, per chi ama i ciottoli e le falesie che si tuffano nel mare. Ma anche la Spiaggia dei Ripari di Giobbe, Punta dell’Acquabella o Spiaggia Lido Saraceni, insomma un litorale da sogno. Ovviamente anche il centro storico è stupendo, con il Castello Aragonese e il borgo di origini medievali. È proprio dei ricordi delle estati passate qui dai nonni che Maurizio Costanzo parlava spesso.

Insomma, altro che vacanze in Sardegna, quest’anno prenota in Abruzzo! Ortona e tutta la costa sono bellissime e i prezzi qui sono davvero molto più bassi della Sardegna. Un esempio? 2 notti per 2 persone in hotel a fine luglio costano intorno ai 250€/300€, un affare!