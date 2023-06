Gli investimenti milionari di Luciana Littizzetto e il piccolo impero immobiliare grazie ai soldi guadagnati in Rai

Luciana Littizzetto è una delle comiche più amate e seguite d’Italia. Ecco quanto guadagna in Rai e come grazie agli investimenti ha creato un piccolo impero.

Luciana Littizzetto è una comica, attrice, conduttrice, scrittrice e opinionista italiana, nota per il suo stile ironico, caustico e dissacrante. Nata a Torino nel 1964, ha iniziato la sua carriera come insegnante di musica e doppiatrice, per poi affermarsi come cabarettista e volto televisivo. Tra i suoi programmi più famosi ci sono Avanzi, Zelig, Mai dire Gol e Che tempo che fa. In questa trasmissione dal 2005 è ospite di Fabio Fazio e anche lei, insieme a Fazio, lascerà la Rai per traslocare su Discovery.

Dal pianoforte alla cinepresa, ecco la carriera della Littizzetto

Luciana Littizzetto ha una laurea in materie letterarie e un diploma in pianoforte. Ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1991 con la trasmissione Avanzi di Rai Tre, condotta da Serena Dandini. Da allora ha partecipato a numerosi show televisivi, radiofonici e teatrali, con crescente successo grazie alla sua versatilità e alla sua caustica comicità che tuttavia non a tutti piace.

Ha recitato anche in diversi film. È la moglie in trepidante attesa, nell’esilarante film: Tre uomini e una gamba. È una delle due mogli di Luca Bizzarri nel film: E allora mambo! Ha scritto alcuni libri umoristici, come: Sola come un gambo di sedano, La principessa sul pisello e Col cavolo. Ma il grande pubblico la conosce anche per essere ospite fisso del programma di Rai 3: Che tempo che fa!

Gli investimenti milionari di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto è una delle donne più pagate della televisione italiana. Secondo alcune stime, il suo cachet per la trasmissione di Fazio sarebbe di circa 800 mila euro a stagione. Inoltre, guadagna anche dai suoi libri, dai suoi spettacoli dal vivo e dalle sue pubblicità. Secondo indiscrezioni il suo patrimonio si aggirerebbe intorno a diversi milioni di euro.

Come la comica televisiva ha investito questa mole di denaro? Soprattutto nel settore immobiliare. Possiederebbe infatti diversi appartamenti, soprattutto a Torino e a Bosconero, comune del torinese. Inoltre avrebbe, 3 magazzini e tre garage a Bosconero e 5 garage e 2 magazzini a Torino. A Milano avrebbe solamente un appartamento. Alle proprietà immobiliari si aggiungono dei terreni boschivi. Infatti la Littizzetto sarebbe proprietaria di 4.600 metri quadri di bosco sempre nei dintorni di Bosconero. E altri due terreni sarebbero nel comune di Feletto.

La strategia di investimento di altri vip

