Le pulizie del bagno e della camera da letto sono quelle che comprendono la cosiddetta biancheria. Asciugamani, accappatoi, ma anche lenzuola e federe fanno parte di questa categoria.

Nel corso del tempo non è raro riscontrare che l’usura colpisce inevitabilmente questi capi facendoli diventare ispidi e duri, o macchiandoli con sgradevoli macchie gialle.

Per quel che riguarda gli asciugamani duri e ruvidi avevamo già suggerito una soluzione per farli tornare morbidi e soffici senza l’ausilio dell’ammorbidente.

Oggi, invece, ci focalizzeremo sulla camera da letto e in particolare su come pulire e sbiancare i cuscini macchiati e ingialliti.

Perché gli aloni gialli

Se è vero che almeno una volta alla settimana sostituiamo lenzuola e federe per lavarli, non può certo dirsi la stessa cosa per il cuscino. Ed è proprio questa la ragione per cui i nostri guanciali tendono a presentare sgradevoli macchie gialle. Nel corso del tempo questi assorbono sudore, e le secrezioni del cuoio capelluto che passano attraverso le federe e si fissano sul cuscino.

Ed infatti non basta coprire il cuscino con le federe per eliminare lo sporco, piuttosto è utile a nasconderlo. Rimane però opportuno igienizzare il posto dove ogni notte poggiamo il viso.

Sono molteplici le soluzioni che possono essere utili a questo scopo e che richiamano i tradizionali rimedi della nonna o metodi aggressivi come la candeggina. Tuttavia un rimedio che ci garantirà un risultato eccellente, più del bicarbonato, del limone e del classico aceto è il percarbonato di sodio.

I cuscini macchiati e ingialliti torneranno bianchi splendenti senza candeggina con questi trucchetti per lavarli in lavatrice

Il percarbonato di sodio è uno sbiancante molto potente a base di ossigeno attivo. Questo vuol dire che una volta a contatto con l’acqua, il percarbonato libera ossigeno promuovendo l’azione sbiancante. Per sbiancare i cuscini ingialliti dovremo lasciare in ammollo i cuscini con 40 g di percarbonato e acqua calda. Durante l’ammollo possiamo aggiungere anche un’essenza a piacere per avere una gradevole profumazione. Attendiamo un’ora e dopodiché mettiamo il cuscino in lavatrice ad un massimo di 40° e 800 giri. Al termine del lavaggio lasciamo asciugare i cuscini all’aria aperta.

Questo rimedio è utile anche nel caso di cuscini in lattice e memory foam che non possono essere lavati in lavatrice.

Bucato bianco splendente

Infine, se avessimo bisogno di sbiancare lenzuola e federe bianche in lavatrice, possiamo utilizzare un paio di insospettabili pastiglie che tutti abbiamo in casa. Questo piccolo trucchetto farà tornare bianco brillante il nostro bucato.

