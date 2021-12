Con l’avvicinarsi dell’anno nuovo molti si stanno interessando ai responsi delle stelle. Alcuni però non si accontentano del sistema zodiacale in voga in Occidente, ma danno anche un occhio a quello asiatico che tiene in considerazione principalmente l’anno di nascita. A febbraio infatti si entrerà a pieno diritto nell’anno della Tigre. Per questo dovrà fare attenzione a denaro, viaggi e investimenti per questo segno sfortunatissimo dell’oroscopo cinese che dovrà affrontare sfide nel 2022. In Oriente non esiste però solo questo metodo di divinazione: c’è anche la lettura dei polpastrelli. Infatti secondo un’antica leggenda cinese basta un piccolo segno sulle mani per avere soldi, fortuna economica e finanziaria. Vediamo insieme se rientriamo nella categoria dei fortunati o se invece dobbiamo rassegnarci ad una vita più modesta.

Per il popolo cinese l’aspetto monetario è molto importante. Sono infatti fra i pochi al mondo ad avere una divinità dedicata al denaro e alla prosperità. Quella che riceve i maggiori onori in questa cultura viene chiamata Cai shen. Allo stesso modo hanno anche una ritualistica volta ad attirare a sé il maggior quantitativo di quattrini possibile. Ad esempio secondo la tradizione comprare questa pianta è una garanzia per attirare soldi, fortuna e benefici economici. Per questo sono spesso interessati alla sorte economica dei propri figli. Uno dei modi di scoprirla consiste proprio nel controllare loro le dita, nello specifico la loro parte più unica: quella che reca le impronte digitali.

Come controllare se siamo nati sotto a una buona stella

In questo caso ci sono due scenari possibili. Il primo rappresenta delle linee concentriche e chiuse. Queste si chiamano “Dou” e indicano un vaso, il cui antico utilizzo era contenere il grano. Il secondo invece è formato da delle linee più dritte e che rimangono aperte. Queste si chiamano “Bo ji” che significa “paletta”. Quindi chi ha il primo indicatore è destinato a diventare abbiente e a conservare nel tempo la propria ricchezza. Chi invece presenta il secondo, come nel caso dell’utensile, ha la malasorte di raccogliere solo spazzatura. Questi soggetti generalmente vivono in ristrettezze e hanno delle scarse probabilità di far fruttare quello che guadagnano. Gli spazi aperti dei tratti presenti sui polpastrelli indicano infatti i soldi che “scappano via”.

