Al giorno d’oggi molti di noi si trovano delle spiacevoli ristrettezze finanziarie. Se si crede nella superstizione, allora, consigliamo un piccolo rituale per ricominciare ad attirare su di sé la benevolenza della dea bendata. Comprare questa pianta è una garanzia per attirare soldi, fortuna e benefici economici.

L’alternativa all’Albero di giada

Molti penseranno che la pianta portafortuna per eccellenza sia di origine cinese. Stiamo parlando del famosissimo albero di giada. Esemplare molto caro a chi si occupa di feng shui. Secondo le credenze orientali, per avere effetto, questo deve essere posizionato in modo che si rivolga in direzione sud-est.

Pochi sanno, tuttavia, che esiste un’alternativa, di origine tropicale. Oggi andremo a illustrare la pachira, nota per portare buona sorte.

La Pachira

La pachira è una pianta che appartiene a una vasta famiglia, quella delle bombacaceae, piante sempreverdi originarie dell’area del Centro e del Sud America.

Questa pianta è nota soprattutto per la forma particolare del suo tronco. Che risulta intrecciato e che la rende perfetta per la decorazione degli interni.

Anche le foglie presentano un aspetto particolarmente gradevole. E ciò a causa del loro colore verde brillante. Questa specie è presente anche nell’estremo Oriente ed è semplicemente chiamata “money tree”. Ovvero l’albero dei soldi.

Per questo motivo è spesso usata come regalo per chi deve intraprendere un nuovo lavoro e la si vede spesso negli uffici dei dirigenti asiatici.

La tradizione dietro a questa piantina

Questa credenza è strettamente collegata alla forma dell’arbusto. Infatti si pensa che le sue cinque foglie attirino un’ingente quantità di denaro e che il tronco intrecciato serva, invece, proprio per trattenerli e farli durare più tempo possibile.

Questa credenza è strettamente collegata alla forma dell'arbusto. Infatti si pensa che le sue cinque foglie attirino un'ingente quantità di denaro e che il tronco intrecciato serva, invece, proprio per trattenerli e farli durare più tempo possibile.