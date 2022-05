L’Italia è la destinazione che può soddisfare praticamente chiunque. Il nostro splendido Paese si impone anche tra le scelte di moltissimi visitatori esteri da anni, ormai. Il segreto è la varietà di paesaggi e panorami che in altri territori proprio non si riesce a trovare.

Pensiamo a quanta gente da tutto il Mondo visita puntualmente i nostri laghi, le coste o le verdeggianti montagne del Nord. Anche quest’estate scommettiamo che non sarà differente e che il turismo straniero si riaccalcherà dentro i nostri confini.

Uno dei borghi più belli d’Italia anche per gli americani

Nel cuore delle Marche sorge un luogo fatato, dove magia e realtà sembrano incontrarsi in un caldo abbraccio. Si tratta di Treia, uno dei gioielli del centro Italia. Secondo una rivista statunitense questo borgo medievale varrebbe una visita da parte di chi pensa al Bel Paese come prossima meta.

Treia fa parte dell’associazione dei Borghi più Belli d’Italia e si situa nella provincia di Macerata. Coi suoi 9.000 abitanti circa, si erge sul fianco di una collina e si protegge con le sue imponenti mura di stampo medievale. Con le sue bellezze storiche e culturali, sarà la destinazione che nessuno dentro e fuori dall’Italia potrà lasciarsi sfuggire.

Secondo una rivista statunitense questo borgo medievale incantato sarebbe la perla che i turisti stranieri dovrebbero visitare almeno una volta nella vita

Perché non gustarsi Treia partendo dal suo particolare centro storico? Seguendo i vicoli e le stradine tipiche, si raggiunge Piazza della Repubblica. Dalla forma molto simile a un ferro di cavallo, ospita suggestivi edifici come la Palazzina dell’Accademia Georgica e il Museo Civico.

Estremamente caratteristica è anche Torre dell’Onglavina. Risalente al 12esimo secolo, quest’antico monumento fa parte del passato e della storia del borgo. Dalla sua cima si può godere di una vista a dir poco spettacolare sui Monti Sibillini.

Treia è famosa anche per una festa che si svolge ogni anno e dalle origini antiche. Durante la Disfida del Bracciale, nelle due settimane precedenti la prima domenica di agosto, il paese si rianima. I quartieri del borgo si sfidano nel palio per aggiudicarsi un ambito trofeo, accompagnati da musica e spettacoli vivaci.

E per concludere, ricordiamoci di assaggiare il piatto tipico della tradizione del borgo: il calcione. È un disco di pasta sfoglia ripieno di uova, olio, zucchero e pecorino da far venire l’acquolina. Approfittiamo della sagra dedicatagli per deliziare le papille gustative mentre passeggiamo per il centro.

