Meriterebbero un premio questi 2 laghi gemelli con acque limpide e natura incontaminata ancora poco conosciuti ma facili da raggiungere

La bella stagione invoglia a uscire di casa e fare allegre scampagnate in compagnia della natura. Se sappiamo dove cercare, potremmo trovare luoghi dal fascino indescrivibile in cui immergersi nel panorama circostante.

Molti di questi li abbiamo a due passi da noi, ma forse non ce ne accorgiamo. Il paesaggio lacustre, per esempio, sa offrire al turista attimi indimenticabili in cui riposarsi in totale relax. Nel nord Italia esistono due laghi uno vicino all’altro che fanno sognare i visitatori.

Non essendo ancora così esplorati, permettono di godersi una piccola vacanza senza la presenza del turismo di massa. Vediamo dove si trovano e come raggiungerli.

I laghi gemelli in Friuli-Venezia Giulia

Tra gli specchi d’acqua più belli che valgono una vacanza o una semplice toccata e fuga ci sono i laghi di Fusine. Si trovano in provincia di Udine, a poca distanza da un paesino chiamato Tarvisio. Sorgono nel cuore delle Alpi Giulie e nel bel mezzo di uno splendido Parco naturale.

I laghi di Fusine sono due: il Lago Superiore e il Lago Inferiore, entrambi collegati tra loro nel sottosuolo. La primavera è il periodo migliore per visitarli, perché le temperature sono in rialzo e la superficie non ghiaccia come in inverno.

I laghi di Fusine sono un vero e proprio spettacolo della natura. Le loro acque sono limpidissime, tanto che ci si può specchiare e vedere riflessi alberi e montagne circostanti. Sullo sfondo, oltre alla foresta sorge in tutta la sua maestosità il gruppo montuoso del Mangart.

La zona limitrofa è una sorta di paradiso per gli escursionisti. Tutt’attorno si intrecciano e sviluppano diversi sentieri per andare alla scoperta delle bellezze naturali vicine. Il Sentiero del Lago si inoltra per l’area vicina e prosegue verso l’Alpe del Lago e Sella Colrotondo. Il tutto prima di fare ritorno verso la foresta. Il Sentiero da Scicchizza, invece, comincia dall’omonimo paese e, attraversando il bosco di faggi e abeti, offre un invitante scorcio su pianura e montagne.

Sono talmente belli che meriterebbero un premio questi 2 laghi gemelli. Per raggiungerli si può percorrere l’autostrada A23 Alpe-Adria, uscendo in direzione Tarvisio e seguendo le indicazioni verso Fusine in Valromana. Da qui si dovrebbe facilmente accedere alle rive del Lago Inferiore.

