Dopo due anni di sconvolgimenti mondiali ed economici chi vanta una situazione finanziaria stabile deve considerarsi veramente benedetto. Infatti ci sono moltissimi italiani che a causa del rincaro delle bollette e del cibo, dei contratti di lavoro instabili e delle perdite monetarie versano in delle situazioni di estrema difficoltà. Per questo molti nel tentativo di rimediare e di riprendersi provano a puntare sulla costruzione di una nuova forma mentis in modo da attrarre maggiori opportunità.

C’è anche, invece, chi si affida al mondo rituale per provare ad uscire da situazioni spiacevoli. Questo in Europa può sembrare strano, però il guadagno in altre parti del Mondo è un elemento trattato ancora in maniera molto scaramantica. Certe usanze e certi racconti fuori dal nostro modo di pensare, infatti, racchiudono degli spunti veramente interessanti e per questo vale la pena conoscerli. Per questo oggi parliamo di uno di essi. Secondo una leggenda chi lava i soldi in questo posto lo farà moltiplicare di conseguenza.

L’importanza del guadagno all’interno della cultura asiatica

Tutta l’area orientale attribuisce al denaro un significato molto importante. Infatti, mentre nella cultura cristiana questo è spesso definito “lo sterco del diavolo”, qui è addirittura venerato. Ad esempio nel pantheon cinese è proprio presente il Dio della ricchezza, Cai Shen, che spesso viene invocato in occasione del nuovo anno per garantire un periodo di prosperità e benessere. A sottolineare proprio il suo legame con il mondo materiale a livello iconografico viene raffigurato con in mano un lingotto d’oro.

Secondo una leggenda chi lava i soldi qui sarà ricco raddoppiando i guadagni

In Giappone, invece, esistono molte ritualità per assicurarsi delle buone entrate a livello finanziario. All’interno dei vari templi, infatti, si possono pregare le divinità e a volte svolgere delle azioni rituali, come ad esempio bere dell’acqua o scrivere i propri desideri. È anche possibile ricevere dei responsi oracolari che inquadrano la propria situazione e il proprio livello di fortuna. Però tutte queste pratiche risultano ancora più evidenti nel santuario shintoista di Zeniarai Benzaiten Ugafuku. Si crede, infatti, che lavare le proprie banconote nelle acque di questo luogo sacro porti a moltiplicarle. Si consiglia quindi di portare un bel gruzzolo di contanti se si ha la fortuna di visitare questa benefica grotta.

