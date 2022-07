Fare il bucato è una delle tante mansioni casalinghe che, solitamente, diventa un appuntamento fisso settimanale. D’estate, forse, è ancora più frequente, in quanto inizia la nostra lotta contro macchie di sudore e aloni gialli e bianchi lasciati dal deodorante.

Nonostante la tecnologia a supporto, poi, con lavatrici e asciugatrici dai mille programmi, non è difficile imbattersi in panni ristretti o che hanno abbandonato il colore naturale. Per esempio, pensiamo a quante volte abbiamo cercato una soluzione per il bucato chiaro diventato rosa.

Oltre ai vestiti, però, nella nostra lavanderia domestica altre grandi protagoniste sono le scarpe, soprattutto quelle bianche come le sneakers. Anche queste, a prescindere dal materiale, pelle, tela, ecopelle, possono cambiare colore e solitamente per colpa di un lavaggio/asciugatura non andato a buon fine.

Chiaramente a metterci lo zampino possono essere anche i raggi del sole e l’usura, ma il risultato giallognolo e trasandato non cambia.

In questi casi, piuttosto che rituffarle all’interno del cestello della lavatrice, potremmo provare un lavaggio più delicato con un prodotto sgrassatore che avrebbe un potere sbiancante.

Come pulire le scarpe bianche di tela o pelle ingiallite senza lavarle in lavatrice con questo sgrassatore sbiancante

Che le scarpe bianche si sporchino facilmente è praticamente un dato di fatto, come lo è la loro incredibile facilità di abbinamento. Per questo, quindi, non abbiamo remore quando le acquistiamo, attratti da quel candore che dopo poco si può tramutare in giallo.

In questi casi, sia che fosse la suola sia che fosse la tomaia ad aver cambiato colore, potremmo evitare di azionare la lavatrice. Infatti, piuttosto che un lavaggio in totale immersione, risciacquo e ore di asciugatura, potremmo tentare una classica lavata con pezza e detersivo.

Quest’ultimo sarebbe un particolare sgrassatore fai da te, nato dall’unione di due prodotti alleati delle pulizie ecologiche, fin dai tempi delle nonne.

Nel dettaglio, dovremmo miscelare:

3 cucchiai di sapone molle, chiamato anche sapone giallo o sapone potassico, apprezzato per il suo potere pulente e sgrassante;

1 cucchiaio di bicarbonato, leggermente abrasivo e considerato un buon sbiancante.

Uso

Dopo aver creato questa pasta pulente, di consistenza cremosa, dovremmo spalmarla su tutta la scarpa asciutta con una classica spugna morbida per cucina.

Questa potremmo utilizzarla per tutte le parti di pelle o tela e anche per la suola, ma dovremmo evitare di applicarla sui lacci. Infatti, senza sciacquarli per bene, con una immersione totale in acqua, potrebbero indurirsi leggermente.

Infine, subito dopo l’applicazione di questa sorta di sgrassatore ecologico sbiancante, dovremmo passare una pezza pulita e umida per rimuovere ogni residuo.

Allora, ecco una possibile risposta alla domanda come pulire le scarpe bianche di tela o pelle ingiallite non usando la lavatrice ma un procedimento velocissimo.

