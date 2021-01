Il 2020 è stato un anno che ha messo a dura prova sia le grandi realtà che i piccoli risparmiatori. Sono veramente in pochi, infatti, coloro che hanno colto i frutti di questa emergenza sanitaria.

Ma ora finalmente comincia a placarsi la tempesta ed è ora di rimettersi in gioco a 360 gradi. Oggi diamo una lezione di vita molto utile: lavorare su sé stessi porta a guadagnare molti più soldi, ecco come fare per ottenerli. Scopriamo insieme come il nostro comportamento può influire sul nostro portafoglio.

Cos’è la legge dell’attrazione

Molti guardano le persone di successo e si domandano quale sia il loro segreto per aver raggiunto il proprio scopo nella vita. Il trucco c’è, ma non si vede.

Ed è la legge di attrazione, ovvero una tecnica di auto-aiuto basata sul filone di pensiero del “New Thought” (tradotto in italiano, “Nuovo Pensiero”). Questa filosofia crede che ogni essere umano abbia la capacità di ottenere ciò che desidera, semplicemente confidando di poterlo avere e mettendosi all’opera per farlo.

Questo pensiero può sembrare di primo acchito molto banale, ma non lo è. Scopriamo insieme come applicarlo in campo economico.

Come metterla in atto

Generalmente chi non riesce a far aumentare i propri soldi, o non si tira fuori da situazioni economiche fallimentari, ha un solo nemico: sé stesso. Infatti, il vero dramma, è non credere di potercela fare o, peggio, di non meritarsi qualcosa di meglio. Quindi il primo step è credere.

Poi secondo questa scuola di pensiero gli esseri umani risentono del principio di causa-effetto che domina l’universo. Per avere qualcosa bisogna dare qualcosa, per avere dei miglioramenti bisogna uscire dalla propria comfort zone. È necessario, quindi, sacrificare.

Una volta effettuati questi passaggi, si verrà ricompensati sia spiritualmente che economicamente. In sintesi lavorare su sé stessi porta a guadagnare molti più soldi, ecco come fare.

Oggi abbiamo spiegato come aumentare le proprie entrate seguendo la scuola di pensiero del New Thought . Consigliamo anche di leggere un articolo simile: “Legge di attrazione: funziona veramente?”. Per scoprirne di più, basta cliccare su questo link.