I segni zodiacali ci dicono molto delle nostre potenzialità e effetto sugli altri. Dopotutto, si dice che non si può piacere a tutti, ma per alcuni segni questo “tutti” potrebbe comprendere molte più persone. Potrebbe dipendere dal loro carattere difficile, che tiene gli altri a distanza con diffidenza o esuberanza. Ci sono, poi, i loro estremi opposti, persone che attirano l’ammirazione e l’affetto altrui con il minimo sforzo

Il segno incompreso

Spesso si dice che il segno dello Scorpione sia uno dei più incompresi dello zodiaco. In realtà, però, questo vuole anche dire che è uno dei meno apprezzati e amati dagli altri.

Il problema è che i nati tra il 23 ottobre e il 22 novembre sono piuttosto diffidenti e hanno bisogno di prendere confidenza prima di aprirsi agli altri. Non tutti, però, hanno la pazienza di aspettare e finiscono quindi per giudicare il suo comportamento sulla base dei suoi eccessi. Infatti, lo Scorpione è un segno molto passionale e questo può essere sia positivo che negativo.

L’esuberanza attira le antipatie degli altri anche per il segno dell’Ariete. Gli piace stare al centro dell’attenzione e a volte esagera per ottenerla. Ecco perché ai più può risultare piuttosto arrogante e in molti preferiscono non stare in sua compagnia.

Secondo l’oroscopo uno di questi segni è il più amato e l’altro è il più odiato dello zodiaco

Se Scorpione e Ariete sono segni troppo esuberanti ed eccessivi, quelli nati dal 23 settembre al 22 ottobre sono il loro estremo opposto. Infatti, loro appartengono al segno della Bilancia, caratterizzato da un equilibrio mentale ed emozionale che traspare in tutto ciò che fa. Lascia da parte gli eccessi, mettendo gli altri a proprio agio senza il minimo sforzo. Questo perché è facile stare in sua compagnia, sentendosi capiti e amati.

In generale, poi, la Bilancia è un segno socievole che sa come trattare con gli altri e per questo può anche diventare molto popolare.

Per queste caratteristiche si distacca anche il Leone, che rimane fra i più amati dello zodiaco. Allo stesso tempo le sue manie di protagonismo e il carattere a volte inflessibile possono allontanare in fretta gli altri.

Secondo l’oroscopo uno di questi 2 segni sarebbe il più amato, ed è sicuramente la Bilancia.

