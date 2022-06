Vestirsi bene è spesso un modo per prendersi cura di sé stessi e per migliorare l’autostima. Oppure, semplicemente, una maniera di farsi notare e cercare di fare bella figura in ogni occasione. Ma se per alcuni cercare gli abiti più trendy è facile e naturale, per altri abbinamenti e outfit restano un mistero irrisolvibile. E il motivo potrebbe incredibilmente risiedere nel giorno di nascita. Perché secondo l’oroscopo questi 4 segni zodiacali sono i peggio vestiti e non hanno nessun gusto in fatto di moda. Scopriamo se siamo anche noi in questa classifica e probabilmente riusciremo a capire perché non sappiamo mai cosa metterci.

Il Capricorno non ha tempo di pensare alla moda

I nati sotto il segno del Capricorno sono abbastanza consapevoli del significato di classe e gusto. Semplicemente preferiscono dedicare il proprio tempo ad altro. Principalmente al lavoro e alla carriera. Per questo motivo il loro guardaroba è ricco di abiti funzionali e spesso abbastanza noiosi. Difficile che un Capricorno osi con outfit stravaganti e abbinamenti di colore insoliti.

Il Toro ha seri problemi con l’eleganza

Tra i segni peggio vestiti un posto importante lo occupa il Toro. Il Toro non solo è tra i segni più vendicativi di tutto lo zodiaco. È anche talmente attaccato alle cose materiali che tende a non considerare nemmeno il mondo della moda. I nati sotto questo segno sarebbero capaci anche di riempire un armadio con vestiti tutti uguali. Basta che siano comodi e che non facciano sprecare tempo prezioso per trovare la combinazione giusta.

Secondo l’oroscopo questi 4 segni zodiacali sono quelli che si vestono peggio in assoluto e i motivi ci lasceranno di stucco

Problemi diametralmente opposti, invece, per i Leone e per i Bilancia. I Leone sono persone caratterizzate da una forte personalità e hanno sempre bisogno di distinguersi. Un tratto del loro essere che li porta spesso a privilegiare outfit troppo appariscenti e decisamente fuori contesto. Per un Leone l’importante è farsi notare. Anche con abbinamenti diametralmente opposti al concetto di eleganza.

Un errore molto simile lo commettono i Bilancia che hanno seri problemi con i colori. I Bilancia non sono del tutto privi di gusto per quanto riguarda abiti, scarpe e vestiti. Purtroppo, però, tendono spesso a rovinare gli sforzi fatti mettendo insieme tonalità di colore decisamente inconciliabili tra loro.

