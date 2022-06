Per Risanamento il livello da superare per accelerare al rialzo è chiaro. Quali potrebbero essere i futuri scenari?

Dopo mesi di vani tentativi di rompere le resistenze, per Risanamento il livello da superare per accelerare al rialzo è chiaro. Sono mesi ormai, infatti, che il livello in area 0,1252 euro sta frenando la ripresa del rialzo di un titolo che a partire da inizio 2021 ha vissuto due fasi molto diverse tra loro.

Dal gennaio 2021, infatti, in poco meno di sei mesi è andato incontro a un rialzo di oltre il 270% culminato a inizio giugno 2021. Da quel momento in poi, però, è iniziata una fase ribassista che, all’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, ha portato a un ribasso di circa il 60%. Sia prima che dopo il minimo di marzo 2022, però, il livello in area 0,1252 euro ha sempre costituito un baluardo insuperabile.

Quali potrebbero essere i futuri scenari?

Il superamento di questa resistenza storica potrebbe aprire le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 0,1664 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,2076 euro (III obiettivo di prezzo).

Lo scenario alternativo ribassista, invece, potrebbe determinare un ribasso delle quotazioni fino ai livelli dai quali nel 2021 è partito il forte rialzo di cui parlavamo precedentemente, area 0,0568 euro. Sotto questo livello, poi, si potrebbe andare ad aggiornare i minimi storici. Un’indicazione in tal senso si avrebbe da una chiusura settimanale inferiore a 0,1015 euro.

La valutazione del titolo Risanamento

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un titolo molto sopravvalutato. Anche il rapporto debito su capitale non aiuta nella valutazione visto che è superiore al 500%.

Non deve sorprendere, quindi, che nel corso dell’ultimo anno sia stato uno dei peggiori titoli del settore di riferimento. Le cose, invece, vanno un po’ meglio se si guarda all’andamento da inizio anno. In questo caso, infatti, il titolo si pone sopra la media del settore di riferimento.

Il titolo Risanamento (MIL:RN) ha chiuso la seduta del 15 giugno a 0,1116 euro, in ribasso del’1,69% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

