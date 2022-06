Molte persone provano disgusto, paura (se non proprio orrore) per i gechi, piccoli rettili dall’aspetto quasi trasparente, soprattutto quando li rinvengono nel proprio appartamento.

I gechi sono creature che non amano visitare una casa e andare via. A loro piace mettersi a proprio agio e creare un comodo habitat a meno che non si faccia qualcosa per scacciarli.

Simili alla maggior parte delle piccole lucertole, i gechi si nutrono di insetti più piccoli. Per questo motivo possono essere facilmente trovati vicino ad un vaso di fiori, alla ricerca di insetti appesi attorno alle foglie e per questo motivo è utile ed efficace eliminare gli afidi, per esempio dalle piante di rose.

Come entrano negli appartamenti i gechi?

Entrano in casa attraverso porte o finestre aperte. Sono attratti dai luoghi caldi, quindi non bisogna sorprendersi se li si trova rilassati a prendere il sole.

Di notte, invece, i gechi entrano in piena attività ed essendo animali notturni, potrebbero essere anche piuttosto rumorosi. Se si sentono dei rumori provenire dalla dispensa, probabilmente c’è un geco.

La cosa buona è che questi piccoli rettili non sono molto bravi a nascondersi, anzi fanno esattamente il contrario. Amano stare sui muri per farsi vedere.

Molte persone hanno paura dei gechi, specialmente quando si trovano nel proprio appartamento, di seguito alcuni consigli per sbarazzarsene

I gechi, per nostra fortuna, di solito si muovono da soli, il che significa che trovare tanti gechi nel proprio appartamento è una cosa molto difficile. Probabilmente ce ne sarà solo uno.

Se è così e non si hanno problemi nell’uccidere il geco, ci si può sbarazzare di esso alla vecchia maniera, colpendolo con una scopa o con una ciabatta.

È un rimedio semplice e senza complicazioni, ma attenzione: quando un geco viene colpito, rilascia dei liquidi che potrebbero macchiare il muro.

Il secondo trucco per sbarazzarsi di un geco è utilizzare una trappola appiccicosa che ha all’incirca le dimensioni della copertina di un libro.

La trappola adesiva va posizionata nelle aree della casa che il geco ama visitare. L’indomani mattina si scoprirà se la trappola ha funzionato oppure no.

Gli altri tre consigli utili

Visto che molte persone hanno paura dei gechi, si cercano sempre metodi più efficaci per sbarazzarsi di essi.

Il terzo consiglio utile è adottare un gatto.

I gatti sono tra gli animali più agili e cacciatori conosciuti dall’uomo e non c’è animale domestico più piccolo di loro che non possano cacciare e catturare: un uccello, un topo o un geco.

Il geco ha bisogno di nutrirsi e per farlo deve muoversi in cerca di cibo. Se il gatto continua a rendergli la vita difficile, il geco cercherà l’apertura della finestra più vicina e se ne andrà.

I piccoli rettili si nutrono di insetti, questo significa che se ci si sbarazza della loro fonte di cibo, anche i gechi andranno via. Questo è il quarto consiglio: sbarazzarsi degli insetti.

La mancanza di cibo farà sì che il geco valuti le sue opzioni: restare in casa e morire di fame o uscire e sopravvivere.

L’ultimo consiglio per scacciare i gechi è usare la temperatura contro di loro. Accendendo il condizionatore e impostandolo ad una temperatura fredda, il geco non avrà altra scelta che scappare fuori al caldo. In questo modo eviteremo anche di ucciderlo.

Prima di uccidere un geco, però, bisogna ricordare che questi animali non sono pericolosi per l’uomo, non mordono e non sono dannosi.

