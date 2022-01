I movimenti del cielo spesso si ripercuotono sulla realtà in maniera che lascia stupiti anche i più scettici. Uno dei classici casi in cui questo avviene è quando Mercurio diventa “storto”. Infatti i dispositivi elettronici smettono di funzionare, i treni arrivano in ritardo e accadono tante piccole rogne quotidiane che appaiono difficili da gestire. Oggi parliamo nel dettaglio di questo fenomeno. Infatti spieghiamo perché potrebbero avvenire delle perdite di denaro, problemi e frizioni sul lavoro per questi segni zodiacali che subiscono il transito malefico di Mercurio. Vediamo insieme nel dettaglio di che cosa si tratta.

Il significato della retrogradazione di questo pianeta

Stiamo parlando del moto retrogrado che in questo periodo, precisamente dal 14 di gennaio fino al 4 febbraio, interessa il primo pianeta del nostro sistema solare. Questo significa che, invece di un moto diretto, si assiste a livello astronomico ad un’illusione che fa sembrare che Mercurio torni indietro. A livello astrologico invece questo avviene dal 14 fino al 26 gennaio nel segno dell’Acquario, successivamente, poi, in quello del Capricorno. Questo avvenimento di solito genera scompiglio un po’ per tutti. Infatti, a livello pratico è possibile vivere delle situazioni di stress, difficoltà o ritardo. Può capitare ad esempio di irritarsi per delle complicazioni continue e per questo risultare più sgarbati e sgradevoli del solito.

Perdite di denaro, problemi e frizioni sul lavoro per questi segni zodiacali che subiscono il transito malefico di Mercurio

Vediamo però nel dettaglio la situazione del cielo. Ad ora Mercurio non è l’unico ad essere retrogrado. Lo è anche Venere che transita nel segno del Capricorno. Questa, quando transita normalmente, porta dei benefici ad alcuni nativi. Infatti è previsto da novembre a marzo un amore romantico per questi segni zodiacali e tanta fortuna. Per il periodo di retrogradazione è importante non fare scelte avventate o stare attenti anche al modo in cui si parla con il proprio partner.

Invece Mercurio tocca le aree interessate alle nostre finanze. Quindi, soprattutto per l’Acquario e poi per il Capricorno, potrebbero verificarsi delle spese extra, spesso non spalleggiate da altrettante entrate. A questi si suggerisce pazienza anche nel confronto con i colleghi e soprattutto con i superiori. È sconsigliato comprare apparecchi elettronici: infatti potrebbero smettere di funzionare da un momento all’altro.

Approfondimento

