Dal 7 marzo 2022 inizia la settimana più fortunata del mese, ricca di novità e opportunità. Ma non per tutti: a beneficiarne saranno Toro, Bilancia e Acquario. Ottime notizie anche per il segno zodiacale che sarà premiato da Nettuno.

Novità in arrivo grazie a Venere e Marte

La settimana comincia con un vento di novità. Infatti già da domenica 6 marzo Venere e Marte si sono lasciati alle spalle il Capricorno: i due pianeti in congiunzione perfetta sono entrati insieme nel sognante e inventivo Acquario.

Gli effetti del cambiamento si sentiranno ancora il 7 marzo e per tutta la settimana. Infatti questo evento astrologico invita a non concentrarsi solo sul qui e ora: è giunto il momento di guardare al futuro con ottimismo. Purtroppo non tutti i segni zodiacali ne trarranno vantaggio allo stesso modo.

A beneficiarne sarà innanzitutto l’Acquario, che vivrà una fortuna rara in amore. Ma anche i due segni governati dal pianeta Venere: secondo l’oroscopo da lunedì 7 marzo Toro e la pacifica Bilancia vivranno un momento propizio, in due ambiti diversi.

Infatti, per i nati sotto il segno del Toro la congiunzione Venere/Marte è avvenuta nella decima casa. Quest’ultima è la casa astrologica legata alla carriera e allo status, dunque l’oroscopo prevede una settimana ricca di soddisfazioni sul lavoro.

Per la Bilancia, invece, la congiunzione è avvenuta nella casa della creatività. L’occasione è ottima per lanciarsi in un’opera artistica. Ma si può anche sfruttare l’energia creativa per fare qualcosa di nuovo e divertente con il partner o coi propri cari.

Infine, la settimana dal 7 al 13 marzo sarà la migliore del mese anche per un quarto segno zodiacale. Scopriamo quale.

Secondo l’oroscopo da lunedì 7 marzo Toro, Bilancia, Acquario più un altro segno zodiacale vivranno la miglior settimana del mese

La settimana sarà ottima non solo per Toro, Bilancia e Acquario, ma anche per un altro segno. Questa volta il merito non è di Venere e Marte, bensì di Mercurio e Nettuno: qual è il segno baciato da questi due pianeti?

Stiamo parlando dei Pesci, che si trovano in una fase molto positiva, soprattutto in ambito romantico. Infatti il vero amore è alle porte, purché ci si ricordi di evitare un grave errore che potrebbe mandare tutto a monte .

Sono due le date che i Pesci devono segnarsi. Innanzitutto il 9 marzo, quando Mercurio entra proprio in Pesci. Il pianeta favorirà la comunicazione: se ci sono discorsi o dichiarazioni da fare, il 9 marzo è il giorno perfetto.

Il secondo giorno da sfruttare al meglio è il 13 marzo. Questa è infatti la data della congiunzione fra il Sole e Nettuno, il pianeta che governa i Pesci. Il consiglio per questa giornata è fidarsi del proprio intuito: potrebbe aiutare a uscire da un problema con cui si combatte da mesi.

Insomma, per i Pesci si prospetta una settimana piena di opportunità. Ma attenzione a non strafare: anche godersi dei momenti legati al relax è di fondamentale importanza.

