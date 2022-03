Marzo si apre con un evento che gli astrologi non osservavano da anni: si prevedono grandi stravolgimenti positivi in amore! A godersi tutta questa fortuna sarà un segno zodiacale in particolare. Scopriamo quale.

Un potente incontro fra due pianeti

Il mese appena iniziato sarà propizio per chi cerca l’amore. Infatti la stagione dei Pesci regala un’atmosfera romantica e sognante fino al 20 marzo. Questo favorirà soprattutto tre segni zodiacali.

Per tutti gli altri ci sono due date in particolare da segnarsi. La prima è la notte di Luna Nuova, il 2 marzo, che porterà soldi e successo ad alcuni fortunati. La seconda è domenica 6, quando avverrà una congiunzione perfetta tra Marte e Venere. Ma cosa significa questo evento?

Bisogna innanzitutto sapere che Marte è il pianeta dell’azione, della determinazione, della sicurezza in sé stessi. Riguarda inoltre la passione e l’energia sessuale. Venere, invece, è il pianeta legato all’amore e agli affetti.

Il 6 marzo le energie dei due corpi celesti si incontrano, si mescolano e si esaltano. Il risultato è un cocktail esplosivo di sentimento e passionalità, che porta alla nascita di nuovi amori.

Ma attenzione: non tutti saranno ugualmente favoriti dalla congiunzione di Marte e Venere. Ecco quale sarà il segno più fortunato in amore.

Secondo l’oroscopo amore travolgente a inizio marzo, una fortuna così rara e incredibile non compariva da anni per questo segno zodiacale

La congiunzione tra Marte e Venere di per sé non è un evento raro: quella del 6 marzo sarà già la seconda del 2022. Ma sono anni che l’incontro fra i due pianeti non avveniva nel segno dell’Acquario.

Dunque, a beneficiare di quest’incredibile fortuna saranno proprio i nati fra il 21 gennaio e il 19 febbraio. L’oroscopo di marzo invita gli Acquario a osare: un semplice invito a cena si trasformerà in una storia d’amore piena di dolcezza, ma anche di passione.

E non è tutto: gli Acquario sentiranno gli effetti della congiunzione anche in altri ambiti. Sarà normale diventare più sicuri e determinati. È dunque il momento di pensare non soltanto alla vita di coppia, ma anche ai propri obiettivi personali.

Insomma, secondo l’oroscopo amore travolgente a inizio marzo, anche verso sé stessi. Ma attenzione: l’energia travolgente di Marte può anche diventare distruttiva. Gli Acquario devono quindi evitare di strafare. È importante dedicare del tempo anche al relax.

