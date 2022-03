Quando si prepara il brodo di carne, capita spesso che avanzi il bollito. In molti lo usano per preparare delle gustose polpette, ma in realtà esistono tanti altri modi per farlo. Basta usare un po’ di fantasia e gli avanzi potranno diventare gustosi stuzzichini, primi o secondi piatti. Oltre alle polpette, ecco 3 idee geniali per riciclare il bollito di carne.

Insalata fredda

Al posto della solita insalata con la lattuga, possiamo usare il bollito per prepararne una a base di carne. Basta tagliarlo a pezzettini e accompagnarlo con delle verdure di stagione che si gradiscono di più, al vapore o grigliate, o in alternativa assieme a dei sottaceti. Una volta fatto ciò, non resta che condire, mescolare e lasciare l’insalata fredda ad insaporirsi per almeno un’ora di tempo prima di servirla.

Frittata di bollito

Le frittate sono tra le ricette più amate nella cosiddetta cucina del riciclo. Con pochi altri ingredienti e in modo molto facile, permettono di riutilizzare diversi tipi di avanzi. Il bollito non fa eccezione. Basta tritare prezzemolo, della cipolla e la carne. Far soffriggere la cipolla nel burro, aggiungervi il bollito e il prezzemolo e, se serve, aggiungere un mestolo di brodo o di acqua.

In seguito, sbattere delle uova e condirle con sale e pepe. Versare al loro interno la carne, il parmigiano e un altro po’ di prezzemolo. Far amalgamare gli ingredienti e mettere a cuocere come si farebbe con una qualsiasi frittata.

Involtini di verza

Il bollito di carne avanzato può essere riciclato per preparare il ripieno degli involtini di verza. Ovviamente, lo si userà al posto della salsiccia o del macinato.

Oltre alle polpette, ecco 3 idee geniali per riciclare il bollito di carne più 1 golosa ricetta antispreco economica e saporita

Per riciclare il bollito avanzato ed evitare di sprecarlo ci viene incontro anche una ricetta della tradizione toscana e cioè quella della Francesina, un piatto a base di cipolle e bollito.

Ingredienti per 4 persone

600 g di bollito;

300 g di cipolle;

170 g di pomodori pelati;

salvia;

sale;

pepe;

prezzemolo tritato;

olio extravergine di oliva.

Procedimento

Tagliare il bollito in fettine sottili e affettare le cipolle a rondelle. In un’ampia padella già calda, versare un filo d’olio e, appena sarà abbastanza caldo, mettere le cipolle al suo interno. Alzare la fiamma al massimo e mescolare per qualche minuto. Abbassare la fiamma e coprire la padella fin quando le cipolle non saranno appassite.

Aggiungere salvia e il bollito e far rosolare fino a doratura. Fatto ciò, rimuovere la salvia, aggiungere il pomodoro e far bollire il tutto. Insaporire con sale e pepe e lasciar cuocere per 15 minuti circa.

Servire dopo aver condito con una generosa manciata di pepe e di prezzemolo tritato. Buon appetito!