C’è chi è già partito per le vacanze e chi invece è in trepidante attesa di partire per godersi un po’ di meritato relax. A qualunque delle due categorie apparteniamo, però, ad agosto tutti quanti abbiamo la testa un po’ più tra le nuvole. Questo, certo, potrebbe dipendere dalla stanchezza, dalla voglia di mare, dallo stress lavorativo ma, in altri casi, potrebbe dipendere dalle Stelle.

Già perché a quanto pare gli Astri nei prossimi giorni favoriranno dolci sospiri e inaspettate ondate di fortuna per qualcuno di noi. Se dunque cominciamo a percepire energie positive e la voglia di goderci al meglio l’estate, i responsabili potrebbero essere i Pianeti.

Grandi notizie in arrivo

In particolar modo chi comincerà a subire gli influssi positivi di Stelle e Pianete saranno 2 segni che, se si incontreranno, faranno faville. Sarà infatti Marte a spalancare le porte dell’amore e della passione a partire nel mese che verrà. Secondo l’oroscopo 2022 agosto sarà pieno di belle sorprese per i nati Gemelli.

Proprio i Gemelli continuano un periodo positivo, anche se ultimamente caratterizzato da alti e bassi sul lavoro. Per fortuna sarà Marte a dare una nuova spinta positiva rimanendo in congiunzione fino alla fine dell’anno. Presto arriveranno la motivazione e la voglia che da tempo stavamo aspettando con, inoltre, il favore di Giove a vegliare sugli affari. Insomma, il mese più caldo dell’anno sarà caratterizzato da slanci lavorativi e tanta voglia di fare e, non meno importante, potrebbe essere il mese della passione. Ma con chi?

Secondo l’oroscopo 2022 agosto sarà ricco di fortuna per 2 segni

Se il segno dei Gemelli è in procinto di partire, potrebbe trovare un degno partner nel ruggente segno del Leone. A partire dall’11 di agosto sarà Venere a stimolare il Leone a nuove avventure amorose, stesso periodo in cui anche i Gemelli troveranno nuovi slanci.

Per il Leone, inoltre, sembrano arrivare anche buone notizie sul fronte finanziario e lavorativo, ambito in cui le cose fino ad oggi sono state tutt’altro che semplici. Il consiglio dunque è quello di ritrovare fiducia perché i Pianeti hanno in serbo per noi grandi progetti. In particolar modo sarà Marte che, dopo il 20, porterà un’autentica ondata di fortuna al segno del Leone. Agosto si rivela dunque un buon momento per fare colpo, che sia sul partner che abbiamo puntato da un po’, oppure sul nostro capo e colleghi.

