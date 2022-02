“Il Mondo è bello perché è vario” cita un famoso detto che ci accompagna dai tempi dei tempi.

Ogni persona ha una propria personalità che la distingue dagli altri. L’educazione che riceviamo sin da bambini influenza il nostro comportamento, ma non sottovalutiamo un altro dettaglio. Il carattere nasce con noi e difficilmente possiamo cambiarlo nel corso degli anni. Il segno zodiacale, poi, è strettamente collegato al carattere e condiziona tantissimo il nostro modo di essere.

Secondo le stelle ci sarebbero segni irascibili, segni passionali e segni molto sensibili. Il Cancro, ad esempio, è uno dei più emotivi, che si lascia prendere dalle emozioni con grande facilità. La sua lacrimuccia sempre pronta a scendere dagli occhi si scontra con la forza, spesso scambiata per aggressività, del suo opposto, il Leone.

Non solo pianti e coraggio, perché oggi vorremmo illustrare ai nostri Lettori un’altra caratteristica fondamentale e tipica di alcuni segni: la calma. Proprio la calma, quella pace interiore che ci permette di stare bene con chiunque e di creare relazioni stabili. Ma chi sono i più pacifici dello zodiaco? Scopriamolo subito.

Secondo le stelle sarebbero questi i segni più calmi dello zodiaco con cui costruire rapporti sereni e duraturi

Cominciamo dalla Vergine, segno molto particolare e caratterizzato da pazienza e saggezza.

I nati sotto questo meraviglioso segno sono amanti della vita, gioiosi e solidali verso il prossimo. Il loro temperamento estroverso, però, non deve farci credere che si tratti di persone irrequiete e nervose.

Infatti, il carattere aperto e solare si accompagna ad una calma da fare invidia. Molto seri e altruisti, tendono ad avere relazioni durature.

Passiamo adesso al secondo segno famoso per la sua pacatezza e integrità morale, l’Acquario.

Impeccabili in ogni circostanza, i nati sotto l’Acquario riescono a gestire al meglio anche le situazioni più complesse.

Non si abbattono davanti alle difficoltà e cercano di mantenere sempre una certa calma e lucidità. Inoltre, sono affidabili e gli amici li considerano una spalla certa e sicura su cui contare.

Andiamo al terzo segno che brilla per quiete e stabilità, la Bilancia.

I bilancini, se così vogliamo chiamarli, si fanno apprezzare da tutti. Amici affettuosi e amanti fedeli, tentano in ogni modo di mediare e mettere la pace quando si respira un’aria di tensione.

Sereni e solari, amano divertirsi e costruire rapporti sereni e duraturi. Insomma, come non fidarsi di loro per sentirsi nella pace dei sensi.

