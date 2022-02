Restano pochi giorni all’arrivo della festa degli innamorati. Qualcuno pensa che San Valentino sia solo una celebrazione commerciale. Eppure, molti lo considerano un’occasione per consolidare il proprio amore. È anche il giorno perfetto per regalare un momento speciale alla nostra anima gemella.

Infatti, c’è qualcuno che è stanco dei soliti regali e della cena a lume di candela. Ecco perché sta pensando a come stupire l’innamorata/o con qualcosa di diverso dal solito. Cosa ci può essere di più eccitante e romantico che una mini vacanza in uno dei luoghi più belli della nostra Italia?

La fuga romantica dalla città e dal lavoro è il regalo più ambito e apprezzato. Non è necessario nemmeno programmare molto tempo prima. Infatti, sono tantissimi i borghi italiani che regalano panorami da mille e una notte, relax e ottimo cibo. Dimentichiamo Verona e Firenze, per un San Valentino speciale ecco un luogo dove Cupido ha lasciato le sue frecce.

Qui il mare sorride luccicante a una costa meravigliosa. Lo stesso dio del mare, Poseidone, la scelse per fondare una cittadina come pegno d’amore per la ninfa Positea, dandole il suo nome. Oggi questo borgo continua a incantare con le sue case color pastello, le insenature selvagge e tramonti indimenticabili. È arrivato il momento di scoprire di quale borgo si tratta.

Dimentichiamo Verona e Firenze, per un San Valentino low cost questa meraviglioso borgo sul mare regala panorami mozzafiato e prelibatezze culinarie

La Costiera Amalfitana, custodita nella costa tirrenica meridionale della Campania, raccoglie ricchezze inimmaginabili per un singolo luogo. La natura si esprime nella sua bellezza più selvaggia grazie al mare spettacolare e alle scogliere. Mentre l’unione con l’uomo si realizza nelle vigorose vigne, negli agrumeti e nei frutteti affacciati sulla costa.

Riconosciuta nel 1997 come Patrimonio UNESCO, la Costiera Amalfitana raccoglie 15 comuni uniti tra loro da tradizioni secolari, bellezze architettoniche e artigianali uniche e soprattutto prodotti enogastronomici di qualità eccezionale. Tra i borghi che ne fanno parte, uno in particolare è considerato la culla degli innamorati.

Stiamo parlando di Positano, che la leggenda vuole prenda il nome dalla ninfa amata dal dio del mare Poseidone. Un’oasi per le coppie che desiderano sugellare il loro amore tra stradine tortuose, piccole spiagge appartate e scogliere a picco sul mare. A creare una colonna sonora perfetta, le barche dei pescatori sciabordanti sull’acqua. Per le cene romantiche c’è solo da scegliere tra i piatti tipici imperdibili come i vermicelli di Positano, la zuppa di cipolle allo zafferano, le cozze o il totano ripieno. Tutto accompagnato da un ottimo bicchiere di vino prodotto in loco. L’offerta di alberghi e piccole pensioni non manca e nei dintorni si possono trovare ottime occasioni.

