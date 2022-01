Il 2022 è l’anno di un segno in particolare secondo l’oroscopo cinese, il quale sarà investito da una fortuna sfacciata che si rifletterà anche sulla moda. A proposito di quest’ultima parliamo di un altro tipo di oroscopo, quello lunare.

Innanzitutto, spieghiamo che cos’è. Il calendario lunare si pone in relazione all’oroscopo tradizionale, e non si focalizza su tutti i pianeti, come Giove che rappresenta la prosperità economica, ma si concentra sulla Luna.

In questo modo, se si hanno degli impegni particolari o degli eventi importanti, scopriremo quali saranno i giorni perfetti. Focalizziamo l’attenzione sulla beauty-care e secondo il calendario lunare, per questi segni zodiacali ecco i giorni migliori per fare taglio e tinta per essere al top.

La Luna crescente

Le tradizioni popolari sostengono che bisogna tagliare i capelli, così come fare la tinta, quando la Luna è crescente. Questo perché si dice che i capelli cresceranno più in fretta ma soprattutto lunghi e forti.

Anche la tinta si basa sull’oroscopo lunare. Infatti se si cambia colore in quei determinati giorni indicati dal calendario lunare, la tinta risulterà più luminosa. A tal proposito, ecco il trucchetto per rimuovere le macchie di tinta fatta in casa.

Per quanto riguarda gennaio, secondo il calendario lunare bisogna tagliare i capelli solo nei giorni che vanno dal 18 al 22. Mentre per quanto riguarda la tinta è meglio farla dal 7 all’11 febbraio.

Adesso focalizziamo l’attenzione sull’influenza della Luna sui segni zodiacali per la settimana che va dal 17 al 23 gennaio. In questa settimana, la Luna si troverà nei segni del Leone, della Vergine e della Bilancia.

Il Leone sarà particolarmente creativo e sociale nei giorni in cui la Luna lo influenza e in maniera assolutamente positiva. Inoltre, si ha la voglia di emergere e di sentirsi importante per cui i complimenti saranno ben accetti e saranno giorni perfetti per il proprio benessere. Estetista e parrucchiere aspetteranno il Leone molto volentieri.

Dal 20 la Luna si sposta sulla Vergine e saranno giorni di precisione e rigore, caratteristiche proprie di questo segno che comunque si intensificheranno per via della Luna. Lo stress dell’ultimo periodo si farà sentire, per cui sarebbe il caso di coccolarsi un po’ prendendosi cura di sé stessi.

Dal 22 al 24, invece, la Luna si troverà in Bilancia e saranno giorni ricchi di soddisfazione dal punto di vista sociale e creativo. L’energia positiva è tanta e una delle caratteristiche della Bilancia, ossia il narcisismo, verrà fuori. Proprio per questo motivo, per dare sfogo a questo amore per sé stessi, l’ideale sarebbe fare un salto in qualche centro estetico.