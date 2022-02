Se WhatsApp non funziona più come prima è per questo motivo ma ecco come fare l’aggiornamento per avere velocità e prestazioni

Chi si ricorda come trascorrevamo le giornate quando WhatsApp ancora non esisteva? Effettivamente, la messaggistica istantanea più famosa al Mondo è stata una grande invenzione. Soprattutto perché è l’unica che permette di sentire amici e parenti, anche se si trovano in America!

Prima, infatti, utilizzavamo gli SMS, che il nostro gestore ci offriva. Pagando una determinata cifra ogni mese, avevamo a disposizione un certo numero di messaggi e un certo numero di minuti per parlare. Quando gli SMS e le chiamate terminavano, il senso di frustrazione era alle stelle.

Per fortuna, è arrivato WhatsApp a ovviare a questa problematica e, anche se siamo senza WI FI, ormai la nuova tecnologia ha permesso di avere smartphone con internet incorporato. Proprio per questo motivo, quest’applicazione è geniale, tanto che ha avuto un successo enorme.

Oggi, chiunque ha installato WhatsApp, persino le persone più anziane, anche perché è molto semplice da utilizzare. Inoltre, qualora fossimo senza soldi nella scheda e volessimo effettuare una chiamata, WhatsApp permette anche di farla. Così come le videochiamate, per sentire ancora più vicini i propri cari. Come è successo, per esempio, durante il periodo di lockdown degli anni scorsi, aiutando tanta gente a sentirsi meno sola.

Abbiamo descritto quali sono i pro, ma anche quest’applicazione, come tutte le altre, presenta delle pecche. Una di queste è la lentezza. Se WhatsApp non funziona più come prima, un motivo potrebbe essere l’utilizzo di una vecchia versione.

Come fare l’aggiornamento

Se ancora stiamo usando una versione non aggiornata della messaggistica, probabilmente andrà lenta o avrà qualche problema di funzionamento. Per esempio, potrebbe chiudersi improvvisamente ogni volta che cerchiamo di accedere.

Inoltre, le vecchie versioni, oltre alla poca funzionalità, potrebbero non avere le nuove simpatiche emoticon che, appunto, vengono aggiornate con “l’aggiornamento” della società. Per cui gli aggiornamenti, non solo di WhatsApp ma anche del sistema operativo del cellulare e delle altre applicazioni, sono necessari.

Fare l’aggiornamento è più semplice di quanto si pensi. Innanzitutto, sia per cellulari che utilizzano il sistema Android sia per gli iPhone, la maniera più veloce per fare l’aggiornamento è quella di cliccare sul PlayStore o sull’AppStore.

Da qui, è possibile cercare WhatsApp e cliccare sul tasto “aggiorna”, oppure vedere direttamente gli aggiornamenti possibili delle proprie applicazioni e cliccare su WhatsApp. In ogni caso, possiamo impostare anche gli aggiornamenti automatici sempre dal PlayStore.

Se WhatsApp non funziona più come prima è per questo motivo ma ecco come fare l’aggiornamento per avere velocità e prestazioni

Un altro motivo, per cui WhatsApp potrebbe non funzionare, è perché non è supportato dal nostro sistema operativo. In questo caso, prima dovremmo aggiornarlo e poi aggiornare WhatsApp. Per aggiornare il sistema operativo, consigliamo di effettuare il backup in modo da salvare foto, video, documenti e altro. Cliccando sull’icona “impostazioni”, bisogna cercare la voce che riguarda l’aggiornamento del software o il termine “sistema”. Una volta individuata, possiamo vedere a quando risale l’ultimo aggiornamento. Da qui, sarà possibile aggiornare.

