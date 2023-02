Se vuoi capire quanto è fertile il tuo terreno ecco i metodi fai da te che utilizzavano i vecchi contadini

Se le piante non crescono o deperiscono velocemente, allora dobbiamo controllare quando sia fertile il nostro terreno. Possiamo affidarci ai professionisti oppure utilizzare i vecchi metodi dei contadini. Vediamo quali sono questi sistemi fai da te.

Per avere un orto o un giardino sano e rigoglioso è importante prendersene cura costantemente e capire quali sono le esigenze di ogni pianta.

È necessario potare per eliminare i rami vecchi e malati, posizionare i piccoli arbusti nel posto giusto e innaffiarli senza provocare il marciume delle radici.

L’importanza di prendersi cura del terreno

Spesso, però, capita di lavorare con amore e dedizione ma vedere le piante e le coltivazioni poco floride o che stentano a crescere.

Se non riscontriamo la presenza di parassiti, del marciume e l’esposizione è quella giusta allora dobbiamo concentrarci sulla salute del terreno.

Un elemento che spesso viene trascurato, ma che rappresenta un fattore importantissimo dato che fornisce il nutrimento alle piante.

Infatti, per fare in modo che crescano perfettamente il terreno deve contenere una serie di sostanze organiche.

Se vuoi capire quanto è fertile il tuo terreno allora fai questi test casalinghi

Ma prima di iniziare a piantare i nostri fiori, dobbiamo capire se il terreno è abbastanza fertile.

Possiamo esaminare lo stato del suolo facendo analizzare un campione di terriccio, oppure utilizzare i vecchi metodi che usavano i nostri nonni. Non saranno precisi al 100%, ma sono pur sempre validi.

Allora vediamo quali sono questi sistemi fai da te, per capire se il nostro suolo è fertile al punto giusto.

Il primo test che possiamo effettuare è quello del lombrico.

Questo metodo è davvero molto semplice. Dobbiamo solo analizzare bene il terreno. La presenza di un certo quantitativo di lombrichi o altri vermi indica un suolo ricco di sostanze organiche.

Il metodo delle radici

Un altro metodo casalingo facile e veloce consiste nello sradicare una pianta e analizzare lo stato delle radici. L’apparato radicale non deve presentare alcun marciume.

Inoltre, facciamo attenzione a questo importante particolare. Se il suolo è florido, il terriccio dovrebbe subito staccarsi dalle radici e non rimanere ancorato.

Se vuoi capire quanto è fertile il tuo terreno, allora sono questi i sistemi da utilizzare. I concimi casalinghi a costo zero

Per aumentare la fertilità del nostro terreno e avere delle piante sane e rigogliose è fondamentale utilizzare dei concimi. Possiamo comprare questi prodotti oppure realizzarli direttamente in casa utilizzando dei semplici ingredienti di scarto.

Ad esempio, i fondi di caffè sono perfetti per le nostre piante. Anche la cenere, ricca di potassio e fosforo, è utilizzata per concimare. Dobbiamo solo

mescolarla con il terreno.

Sapevate che l’acqua di cottura delle verdure è ricca di sostanze nutritive? Per questo motivo non bisogna mai buttarla via ma utilizzarla per annaffiare le piante.

Anche le bucce di banana, ricche di potassio, sono un vero toccasana per le coltivazioni. Possiamo lasciarle macerare nell’acqua e utilizzare il liquido per innaffiare il terreno