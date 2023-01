Conosci queste piante vistose che fioriscono in inverno? Coltivale anche se non hai il pollice verde

Per balconi e giardini colorati anche in inverno, non lasciamoci scappare queste 2 piante dai fiori gialli e scenografici. Scopriamo quali sono e come curarle.

Chi lo ha detto che dobbiamo aspettare necessariamente la primavera per vedere i nostri giardini e balconi pieni di fiori colorati e profumati. Infatti, esistono delle piante che mostrano tutto il loro splendore anche in inverno.

Sappiamo che molti piccoli arbusti, con le basse temperature, necessitano di qualche attenzione in più. Ad esempio, ripariamo le piante dal freddo portandole in casa oppure spostandole in una zona riparata del giardino e del balcone. Possiamo anche coprirle con un telo di tessuto non tessuto per proteggere le foglie dal gelo (pensiamo alla pianta del limone).

Conosci queste piante vistose che fioriscono in inverno? Hanno bisogno di pochissime cure

Ci sono piante, invece, che mostrano tutta la loro bellezza proprio in inverno. Ci viene subito in mente il ciclamino. Un fiore meraviglioso e resistente al freddo che spesso vediamo comparire nei giardini e balconi.

Ma il ciclamino non è l’unica pianta in grado di dare colore al nostro spazio esterno.

Avete mai sentito parlare della mahonia? Una pianta fantastica che non teme né il freddo e né il gelo.

È una sempreverde, che attira l’attenzione grazie alle sue infiorescenze di un bellissimo giallo brillante. Le foglie, di colore verde scuro, sono lucide e appuntite sui bordi, proprio come quelle dell’agrifoglio.

La mahonia può essere messa a dimora in giardino (utilizzata come cespuglio o siepe) e in piena terra. Il suo profumo molto gradevole attira le api e gli altri insetti impollinatori.

Una pianta perfetta per l’inverno, anche perché teme i raggi solari. Innaffiamola solo quando il terreno è asciutto e, di frequente, solo in estate.

La mahonia è una pianta rustica, perfetta per chi non ha il pollice verde e che raramente viene attaccata dagli afidi e dai parassiti.

Resistente al freddo e al gelo: il gelsomino d’inverno

Anche il gelsomino d’inverno esprime tutta la sua bellezza nei mesi freddi. Proviene dalla Cina e possiede dei fiori gialli che sbocciano a partire dalla base.

Può essere coltivato come pianta rampicante in piena terra, ma anche in vaso. A patto che questo sia profondo e capiente. Si adatta perfettamente al clima rigido e a qualunque tipo di terreno, purché sia ben drenato. Possiamo posizionarlo sia al sole che all’ombra.

In inverno, non dobbiamo ricordarci di innaffiare questa varietà di gelsomino. Ci penseranno le piogge. In estate, invece, bagniamolo più spesso. Sempre facendo attenzione ai ristagni idrici.

Risolviamo il problema dei parassiti

Al contrario della mahonia, il gelsomino d’inverno può essere attaccato dai parassiti. Cerchiamo di intervenire in tempo per evitare che questi piccoli animaletti, facciano ammalare la pianta.

Possiamo cercare di risolvere la situazione con dei prodotti chimici. Oppure affidarci ai rimedi dei vecchi contadini, che prediligevano alcuni metodi naturali, come il macerato di ortica oppure quello all’aglio. Antiparassitari fai da te, facilissimi da preparare anche in casa.

Se non conosci queste piante vistose che fioriscono in inverno, devi assolutamente rimediare. Perfette anche per chi non ha il pollice verde.