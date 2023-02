Novità aggiornamento Instagram Notes 2023: scopri subito tutto sulle storie con testo nelle chat

“Facebook non ha sostituito le relazioni reali, ma aggiunto occasioni di rimanere in contatto che altrimenti non ci sarebbero”. Una delle frasi celebri di Mark Zuckerberg, a capo dei social media più diffusi e conosciuti: Instagram e Facebook. Quest’ultimo, come lo stesso Instagram è in continuo aggiornamento ed evoluzione. L’ultima novità del 2023 tratta una sorta di storie in forma di testo inserite nella sezione chat del social network delle foto: Instagram Notes. Scopriamo di cosa si tratta.

Un giorno di non poco tempo fa abbiamo aperto i messaggi di Instagram e ci siamo trovati l’ultimo aggiornamento del 2023 che ha sorpreso tutti.

Instagram notes 2023 o chiamato anche Instagram note, è il nuovo aggiornamento di Instagram che riprende un po’ quel “cosa stai pensando di Facebook” ma nei direct di Instagram in modo testuale con la stessa funzione delle storie di Instagram, cioè scorrevoli in modo orizzontale e con una durata temporanea.

In tanti si stanno chiedendo adesso “Cosa cambia con il nuovo aggiornamento Instagram Note 2023?”. Ecco la risposta dettagliata che ti aiuta ad usare le storie scritte in modo giusto.

Novità aggiornamento Instagram Notes 2023 nei messaggi, ecco cos’è e come funziona

Cos’è Instagram Notes? Questo nuovo aggiornamento Instagram 2023 vede come protagonista delle stories con testo senza immagini, in formato circolare e poste nella sezione messaggistica di Instagram.

Il funzionamento è semplice: l’utilità di questi contenuti è quello di comunicare un messaggio testuale corto e coinciso in modo da aprire una conversazione con altre persone. Non a caso Instagram Note è posto proprio nei messaggi del social media.

Instagram Note: quando e come usarlo bene

Nella sezione della chat di Instagram non si riesce ad arrivare alle stesse persone che si trovano nel feed o che scorrono le story verticali. Sta di fatto che all’interno dei messaggi del social network ci si può rivolgere ad un altro tipo di utenti ai quali piace chattare e sono più propensi al dialogo, per cui bisogna usarlo per questo obiettivo. Quando? Nel momento in cui si vuole comunicare qualcosa di breve per ottenere una risposta.

In merito all’ultima novità aggiornamento Instagram Notes 2023 abbiamo detto tutto. Concludiamo con un pensiero di Zuckerberg interessante:

“La tv è unidirezionale, mentre il web ti consente una forma di partecipazione assolutamente inedita, ti consente di entrare in contatto con tutti, partecipi alle discussioni anche con il governo, e questo non è mai accaduto prima. Ed è solo l’inizio di ulteriori cambiamenti perché man mano Internet diventa un esperienza sempre più personale.”