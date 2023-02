Metti subito un po’ di bicarbonato sulle piante. Avrai risolto il problema

Molti mettono un cucchiaino di bicarbonato di sodio sulle piante. I benefici sono diversi fra cui l’evitare alcune malattie. Li scopriamo tutti.

Il bicarbonato di sodio viene utilizzato sulle piante in quanto può aiutare a regolare il pH del terreno. Inoltre può migliorare la disponibilità di nutrienti per le radici delle piante. Questa polvere bianca agisce anche come deterrente per alcuni insetti nocivi e funghi. Diventa così una soluzione a basso costo per prevenire diversi problemi alle piante.

Metti subito un po’ di bicarbonato sulle piante e vedrai

Esistono diversi vantaggi a utilizzare del bicarbonato sulle piante. Il primo è che aiuta la regolazione del pH del terreno. Infatti è noto per la sua capacità di aumentare il pH del terreno, rendendolo più alcalino e favorendo la disponibilità di nutrienti essenziali per le piante.

Mettere del bicarbonato sulle piante si rivela anche una protezione contro gli insetti. Infatti agisce come repellente per alcuni insetti dannosi, che possono danneggiare le piante. Il bicarbonato di sodio crea un ambiente inospitale per questi parassiti, prevenendo la loro proliferazione e il loro danno alle piante.

Metti subito un po’ di bicarbonato sulle piante per ottenere il terzo vantaggio: può essere utilizzato come fungicida. Serve per prevenire la diffusione di malattie fungine sulle piante. Il bicarbonato di sodio uccide i funghi ostili modificando il pH del terreno e creando un ambiente ostile alla loro sopravvivenza.

Svantaggi dell’uso del bicarbonato sulle piante

Bisogna regolare bene la quantità di bicarbonato che si somministra alle piante, altrimenti si ottengono effetti negativi. Ad esempio, l’uso eccessivo di bicarbonato di sodio può rendere il terreno troppo alcalino e rendere difficile per le piante assorbire i nutrienti di cui hanno bisogno. Inoltre, il bicarbonato di sodio può essere dannoso per alcune piante che preferiscono un ambiente più acido.

In genere per evitare le malattie fungine si sciolgono 10 g, circa 2 cucchiai, di bicarbonato di sodio in un litro d’acqua. Si mette il tutto in uno spruzzino e si irrora delicatamente la pianta. Da utilizzare al mattino e comunque non quando le temperature diventano calde.

Come fertilizzare le piante per farle crescere forti

Per migliorare la salute delle piante, oltre al bicarbonato, abbiamo a disposizione alcune soluzioni per l’orto, come il compost. Questa è una fonte naturale di nutrienti per le piante e può essere utilizzato come fertilizzante organico. Il compost contiene azoto, fosforo, potassio e altri elementi essenziali per la crescita delle piante.

I fertilizzanti organici come il letame, la farina d’ossa, il sangue secco si possono utilizzare per nutrire le piante. Questi fertilizzanti forniscono una fonte equilibrata di nutrienti essenziali per la sana crescita delle piante.

Anche alcune piante, come la senape, il trifoglio e la segale, possono essere utilizzate per creare un fertilizzante organico. Questi fertilizzanti, con l’azione repellente del bicarbonato di sodio, possono aiutare a migliorare la salute del terreno. Possono fornire una fonte equilibrata di nutrienti essenziali per la crescita delle piante.