Se vogliamo sbrinare il freezer e pulire il frigo velocemente ecco i consigli

La pulizia costante dei nostri elettrodomestici è molto importante. Questo non solo per mantenere la giusta igiene, ma anche per farli durare più a lungo. Soprattutto il frigorifero deve essere sempre tenuto sotto controllo. Infatti, una mancata manutenzione di questo elettrodomestico potrebbe anche influire sulla qualità del cibo.

La normale pulizia potrebbe non bastare. Una volta ogni sei mesi, infatti, il frigo e il congelatore vanno sbrinati. Questa azione consiste nell’eliminare tutto il ghiaccio e l’umidità che si sono formati all’interno. Questa operazione è molto semplice, soprattutto seguendo qualche consiglio che ci aiuterà a velocizzare il processo.

Se vogliamo sbrinare il freezer e pulire il frigo velocemente scegliamo il giusto momento

Il primo consiglio è quello di scegliere il momento giusto per sbrinare il nostro congelatore. Dobbiamo innanzitutto prenderci un’oretta di tempo per questa operazione. Poi dobbiamo scegliere anche un periodo non troppo caldo. Infatti, se all’interno del nostro elettrodomestico abbiamo ancora parecchi alimenti, dobbiamo evitare uno sbalzo termico troppo intenso. Preferiamo un l’autunno o l’inizio della primavera per questa pulizia. Meglio ancora se abbiamo la possibilità di consumare tutte le rimanenze.

Se, però, questo non fosse possibile e l’unico momento libero per sbrinare il frigo è la stagione estiva, allora c’è una soluzione. Prendiamo una borsa termica e mettiamo delle mattonelle refrigeranti all’interno. Poi, aggiungiamo tutto ciò che era presente nel freezer e nel frigo. In questo modo non dovremo preoccuparci di cibo andato a male.

Stacchiamo sempre l’elettrodomestico per non fare fatica

Finita questa operazione stacchiamo la spina e procediamo allo sbrinamento vero e proprio. Non proviamo a pulire il congelatore da acceso. Ciò ci richiederà solamente più tempo e più fatica, perché il ghiaccio avrà più difficoltà a staccarsi. Chiudiamo quindi il tutto e se vogliamo sbrinare il freezer e pulire il frigo velocemente, utilizziamo questo trucco. Prendiamo una pentola e scaldiamo dell’acqua, poi mettiamo all’interno del congelatore, appoggiandola su un panno. Socchiudiamo l’anta in modo che il vapore si diffonda nello spazio.

In questo modo il calore ci aiuterà a sciogliere più velocemente il ghiaccio, che potremmo togliere facilmente con una paletta in plastica. Evitiamo assolutamente oggetti in metallo o particolarmente appuntiti, perché potremmo danneggiare il congelatore. Quando avremo eliminato completamente il ghiaccio, asciughiamo bene le pareti e la base. Anche le guarnizioni e la porta non vanno dimenticate, perché eviteremo la formazione di ghiaccio in posti che comprometterebbero la chiusura.

Approfittiamo del momento per pulire anche il frigorifero

Visto che abbiamo l’elettrodomestico spento, puliamo approfonditamente il frigo. Infatti, questo è un buon momento per eliminare l’acqua in eccesso, che si è formata sulle pareti. Quest’acqua potrebbe anche trasformarsi in ghiaccio in alcuni punti. Questo è, quindi, il momento perfetto per controllare che la canalina di scolo e pulirla approfonditamente.

Degli ottimi alleati per questa pulizia sono il bicarbonato e l’aceto, che igienizzano e lavano in profondità. Asciughiamo bene le pareti del frigo e la sua base. Poi laviamo con bicarbonato e aceto tutte le superfici e passiamo un panno umido per risciacquare.

Infine, accendiamo il nostro frigo, pulito e profumato. Un ottimo metodo per ridurre la formazione di umidità è quella di mettere una ciotola di sale grosso oppure bicarbonato all’interno del frigorifero. In questo modo la pulizia sarà decisamente più semplice.