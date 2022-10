3 strategie per riscaldare un giardino o balcone d’inverno o quando fa freddo

Riscaldare un ambiente esterno quando le temperature si abbassano non è così semplice. Basti pensare al nostro balcone, terrazzo o giardino, e chiedersi se lo utilizziamo di più in estate o inverno.

La risposta è abbastanza ovvia, per motivi altrettanto chiari.

Quando fa freddo, infatti, si tende a trascorrere la maggior parte del tempo in casa, al riparo dal freddo. In questo modo, però, si spreca tempo prezioso che potremmo vivere nella parte esterna della nostra abitazione.

In realtà, ci sono soluzioni molto efficaci e utili per ristabilire una temperatura gradevole in esterno anche in inverno. Nell’articolo che segue, infatti, ci concentreremo su 3 soluzioni perfette in questi casi, che tutti dovremmo conoscere. Solo così potremo riprendere possesso del nostro balcone o giardino, per trascorrere con la nostra famiglia e i nostri cari momenti da ricordare.

3 strategie per riscaldare un giardino o balcone senza spendere troppi soldi

Le bollette salate di questo periodo stanno generando un clima di preoccupazione e malcontento tra le persone. Per questo motivo, potrebbe tornare utile scoprire come poter riscaldare casa senza accendere i termosifoni risparmiando parecchio denaro.

Il giardino o balcone che sia, invece, merita un discorso a parte, a cui ci dedicheremo ora.

Per scaldare questa parte della casa, infatti, ci sono ben 3 possibili soluzioni da poter sfruttare.

Stufa e bracieri al bioetanolo

Uno dei dispositivi più adatti per il nostro caso è la stufa a bioetanolo. Si tratta di una sorta di caminetto che potremo posizionare in esterno, e che ci regalerà ore di caldo tepore e benessere.

In pochi minuti, potremo vedere nascere una fiamma contenuta, che genererà un calore, il quale si irradierà nell’ambiente. Il bello di questi dispositivi è che non necessitano di condotti di ventilazione o di uscita dei fumi, e la loro installazione è molto semplice.

Fungo riscaldante

Un’altra grande idea, efficace e di grande stile, per il nostro spazio esterno è il fungo riscaldante. Chiamato così proprio perché la sua forma ricorda quella di un fungo, questo generatore di calore ci cambierà la vita.

Riscalderà l’ambiente per irraggiamento, ed è una delle soluzioni più utilizzate da chi ha giardini o locali all’aperto. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un dispositivo leggero e pratico, poiché si può spostare a proprio piacimento e non necessita di un impianto.

Stufa a pellet

Infine, concludiamo con l’ultima delle 3 strategie per riscaldare un giardino o balcone d’inverno. Si tratta della stufa a pellet, materiale che si è diffuso moltissimo negli ultimi anni.

Scegliere il pellet potrebbe portarci almeno 2 benefici. Il pellet, infatti, è molto più economico se confrontato con altri sistemi di riscaldamento. Inoltre, sarebbe molto rispettoso anche per l’ambiente, caratteristica certamente da non sottovalutare.