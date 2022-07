In estate il nostro frigo diventa l’elettrodomestico per eccellenza nelle nostre case. In particolare, ci troviamo a mettere spesso ingredienti che per dimenticanza ammuffiscono. Inoltre, non è difficile che inizino ad annidarsi germi e batteri a causa di acqua e condensa.

Per questo è importantissimo pulire il frigo in profondità almeno una volta al mese. Non avremo bisogno di prodotti costosi e potenzialmente tossici. Inoltre, non è utile solo l’aceto per pulire il frigo ingiallito e con muffa, ma anche questi ingredienti naturali che non tutti utilizzano. Il nostro frigo sarà profumatissimo e splendente in pochi e veloci passaggi, vediamo quindi come fare.

La combinazione vincente

Prima di pulire in profondità il frigorifero, svuotiamolo completamente. Rimuoviamo tutti gli alimenti e i contenitori, non dimenticandoci il portauova e i cassetti. Stendiamo uno straccio sul fondo, in modo che assorba l’eventuale acqua che si forma a causa della pulizia.

Passiamo alla pulizia vera e propria, che può essere fatta con diversi ingredienti che abbiamo in casa. Il primo è sicuramente l’aceto, che unito al bicarbonato, crea una soluzione molto potente. Il bicarbonato ha, infatti, diverse proprietà disinfettanti e sbiancanti. L’aceto, invece, è perfetto contro muffe e macchie più resistenti, grazie al suo effetto sgrassante.

Non limitiamoci, però, a questa famosa combinazione. Anche il limone è un ottimo prodotto contro l’ingiallimento e le muffe all’interno del frigo. Infatti, l’acido citrico contenuto nell’agrume ha molte proprietà sgrassanti e sbiancanti. Ci basterà spremere un po’ di succo nelle zone interessate e strofinare con una spugna.

Eventualmente, possiamo anche unirlo al bicarbonato a creare una pasta da applicare nelle aree più difficili. Strofiniamo con uno spazzolino ed ecco che il nostro frigo splenderà di nuovo.

Non solo aceto per pulire il frigo ingiallito e con muffa, ma questi ingredienti che abbiamo in cucina

Anche il dentifricio è un ottimo rimedio naturale in caso di ingiallimento, soprattutto quelle più ostinate. Scegliamone uno senza granuli e strofiniamolo con uno spazzolino. Risciacquiamo con l’acqua e le macchie saranno sparite.

Infine, non tutti conoscono il potere dei semi di pompelmo. Infatti, questo rimedio è uno dei più efficaci contro la muffa. L’estratto di semi di pompelmo è simile a un olio essenziale, dal profumo delicato. Ne basteranno 10 gocce dentro uno spruzzino con dell’acqua tiepida. Applichiamo la soluzione nelle zone interessate e, con una spugna, strofiniamo con attenzione. Non solo il nostro frigo verrà pulito e disinfettato, ma profumerà piacevolmente.

Grazie a questi metodi completamente naturali, non dovremo

spendere soldi in prodotti per la pulizia molto costosi. Inoltre, non rischieremo di rovinare il frigo con ingredienti troppo aggressivi. Facciamo questa operazione almeno una volta al mese, per evitare che i germi proliferino.

