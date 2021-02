La senape è una spezia originaria dell’Asia occidentale. Generalmente, la si usa in cucina per dare sapore ai nostri piatti regalando loro quel gusto piccante e deciso che la rende inconfondibile. Quello che forse non si sa, però, è che la senape può essere utilizzata in tantissimi altri modi, sia per la cura della casa, sia per quella della persona. Oggi vogliamo svelare 3 modi inaspettati per utilizzare la senape in casa e per la cura della persona. Vediamo insieme quali sono.

Per la cura del viso

Non tutti sanno che la senape è utile per rendere la pelle morbida ed anche per liberare i pori. Ovviamente, si consiglia prima di testarne una piccola quantità sul gomito per capire se si soffre di qualche tipo di allergia. Se nel giro di qualche minuto, non si hanno reazioni, si può applicare sul viso. In ogni caso, consigliamo di utilizzare la salsa di senape biologica o fatta in casa che non contiene alcun tipo di conservanti. Applicare la salsa sul viso evitando accuratamente il contorno occhi e lasciare agire per circa 15 minuti. Dopodiché, risciacquare con abbondante acqua.

La sua azione antinfiammatoria, la vitamina E e gli antiossidanti che contiene sono un toccasana per la pelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Per la cura dei capelli

Per avere capelli più morbidi e luminosi e stimolare la crescita del capello, mescolare un cucchiaio di olio extravergine d’oliva ed un cucchiaino di senape in polvere. Applicarlo dopo aver inumidito di capelli massaggiando la cute e concentrandosi poi sulle punte. Lasciar agire per almeno un’ora e risciacquare per bene per ottenere i suoi benefici.

Per la cura del giardino

Piantare dei semi di senape bianca in giardino ostacola la crescita delle erbacce spontanee e fastidiose. La senape bianca è una pianta annuale originaria del Mediterraneo. Piantata accanto agli ortaggi più delicati, oltre a regalarci degli incantevoli fiorellini gialli, serve a tenere al riparo le colture creando una copertura vegetale preziosa per migliorare la qualità del terreno.

Questi sono i 3 modi inaspettati per utilizzare la senape in casa e per la cura della persona: dalla cura della pelle e dei capelli a quella delle colture, è un rimedio naturale che saprà stupirci.

Approfondimento

Come combattere la stitichezza con la senape