Un giardino curato e ben organizzato, degno di un re, è quello che in tanti desiderano. Basterebbe anche solo un piccolo pezzetto di terra per farci contenti e creare un perfetto angolo verde. Lo possiamo organizzare alla perfezione con alberi e piante che creano la giusta ombra per le nostre cene fuori. E possiamo aggiungere, poi, un bellissimo pergolato con la copertura che sembra proprio uscito da una rivista d’arredamento. Scegliere le giuste piante può cambiare drasticamente l’aspetto di ogni angolo del giardino. Le nostre scelte dipenderanno dal clima, dall’esposizione migliore ma soprattutto dall’estetica. Perché l’occhio vuole la sua parte e ogni persona hai suoi gusti.

C’è chi preferisce gli alberi, anche per comodità, perché non serve innaffiarli costantemente e non richiedono molte cure. Invece c’è chi ama le aiuole o le zone verdi, cariche di splendidi fiori. Ma quali scegliere che lascino un profumo inebriante nell’aria e siano sofisticati? Se vogliamo un giardino come quelli che si vedono nei film in costume, sono queste le piante più adatte.

Se vogliamo giardini raffinati come quelli reali, sono queste le splendide piante da scegliere dai fiori bianchi e profumatissimi

I toni candidi dei petali bianchi danno subito l’idea di qualcosa di regale e sciccoso. Ma non pensiamo al classico gelsomino o al pallon di maggio. Bellissimi entrambi, ma con una fioritura prettamente primaverile e piante un po’ scontate. Una delle più belle piante che possiamo scegliere per il nostro giardino è sicuramente il mughetto. Questa pianta erbacea perenne regala dei fiori primaverili davvero bellissimi. Dalla forma caratteristica a campanula, ma molto piccoli e abbondanti. Esistono diverse varietà di questa pianta, ma quasi tutte hanno fiori bianchi candidissimi. Piantiamolo in zone di semi ombra e crescerà rigoglioso. Ma attenzione a bambini e animali. Anche se bellissimo e dal profumo incantevole, la pianta è tossica.

Un’altra pianta che ama il pieno sole

I suoi fiorellini sono delicati e dai petali sfumati in varie tonalità pastello. Stiamo parlando dell’anemone, una pianta appartenente alle Ranunculaceae. Se vogliamo giusto quel tocco di colore delicato in più, scegliamo una varietà sul lilla. Parliamo sempre di una pianta perenne che, una volta terminata la fioritura, resisterà per tutto l’anno. Chiamato anche fiore del vento, lascia nell’aria un profumo delicato e molto agrumato.

Per finire, la datura, altrimenti detta stramonio. Questa pianta sboccia in incredibili fiori dalla primavera fino all’inizio dell’inverno. I suoi fiori sono davvero molto particolari e possono avere diverse sfumature a partire dalla base bianca. Il suo profumo caratteristico rende questa pianta molto affascinante ma altrettanto pericolosa. Infatti, anche questa pianta è estremamente velenosa, quindi maneggiamola con cura. Quindi, se vogliamo giardini raffinati come quelli reali, non possiamo rinunciare a queste meravigliose piante. Se invece del giardino abbiamo balconi e terrazzi, meglio optare per delle piante perenni. Alternando alcune arbustive per preservare la privacy ad altre ricadenti, al posto di reti e cannicci di bamboo.

Approfondimento

Invece che reti, canniccio e canne di bamboo, ecco 3 bellissime piante per avere più privacy su balconi e terrazzi