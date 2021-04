Moltissime persone in primavera cominciano a rinnovare il proprio stile di via, invogliate dalla natura che rinasce e dal clima sempre migliore.

C’è chi si dedica allo sport e alla attività fisica, invogliato dal caldo e dalle giornate sempre più lunghe.

In molti riscoprono la passione del giardinaggio e si dedicano alla semina nell’orto o sul balcone.

Oggi noi vogliamo mostrare come sia possibile unire le due attività: se vogliamo dimagrire e contemporaneamente salvare il pianeta possiamo seguire questo consiglio.

Uno sport economico ed all’aria aperta

E se dicessimo che è possibile dimagrire e salvare il pianeta nello stesso momento? Forse è il sogno di ogni persona che abbia a cuore la salvezza dell’ambiente. Ma è più semplice di quello che sembra.

Lo sport perfetto è proprio il ciclismo. Uno sport ideale per il corpo perchè ci fa bruciare molte calorie e mantiene le articolazioni elastiche. Ci permette di svolgere un’attività anaerobica massiccia e di riattivare il metabolismo.

Inoltre, il ciclismo viene praticato all’aria aperta, e può essere un comodissimo mezzo di trasporto. Oltre ad un passatempo piacevole. Pedalare ci permette di vivere meglio.

Se vogliamo dimagrire e contemporaneamente salvare il pianeta possiamo seguire questo semplicissimo consiglio

Se viviamo in una grande città possiamo pensare di sostituire l’automobile per gli spostamenti brevi e iniziare ad usare la bicicletta. In questo modo guadagneremo salute, tempo ed eviteremo consumi inquinanti.

Se utilizzeremo una bicicletta faremo quotidianamente un’attività fisica sufficiente a mantenerci in forma, spenderemo molto meno tempo in code o a cercare parcheggio e risparmieremo il carburante compiendo un’ottima azione per la natura. Ogni emissione in meno equivale a materiali inquinanti in meno dispersi nell’atmosfera.

Tutte ottime ragioni per lasciare la macchina e procurarsi una bici con cui sfrecciare per le vie delle nostre città. Cosa stiamo aspettando a rivoluzionare il nostro stile di vita?