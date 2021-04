Se siamo appesantiti dalle abbuffate pasquali e crediamo di non avere ancora smaltito quelle di Natale forse dovremo correre ai ripari. Più che una dieta drastica e ferrea la soluzione potrebbe essere un periodo di più intensa attività fisica abbinato ad un apporto calorico minore.

Esistono però dei cibi che andrebbero assolutamente evitati nel periodo in cui facciamo la dieta, dato il loro apporto calorico. Oggi vediamo quali cibi dobbiamo assolutamente evitare se vogliamo perdere peso nei punti giusti.

Alimenti insospettabili che possono impedirci di dimagrire

Spesso le diete eliminano del tutto alcune categorie di alimenti, come i grassi e i carboidrati. Questo in realtà è un grave errore se vogliamo avere una dieta sana ed equilibrata. Non dobbiamo nemmeno dimenticare quali sono i segreti nascosti di un importante alimento.

Allo stesso modo dobbiamo evitare di ridurre l’apporto calorico, ma scordarci alcuni cibi raffinati che in realtà sono molto calorici. Oggi vedremo quali sono questi cibi da cui è meglio stare alla larga.

Quali cibi dobbiamo assolutamente evitare se vogliamo perdere peso nei punti giusti

Alcuni tra i cibi da evitare se vogliamo dimagrire sono sicuramente i succhi industriali. Si tratta di frutta, è vero, ma che ha subito lavorazioni che rendono questo prodotto pesante e ricco di zucchero. Per contrastare la naturale acidità della frutta, spesso è aggiunto saccarosio in dosi massicce. Se vogliamo concederci una centrifuga o un frullato non ci sono problemi, ma preferiamo quelli fatti in casa.

Un altro alimento da evitare del tutto è la maionese. Altro prodotto industriale, questo cibo ha moltissime calorie da cui stare alla larga se siamo a dieta. Possiamo sostituire questa salsa con una vinaigrette a base di yogurt greco oppure col classico olio evo, per avere una fonte di grassi vegetale e leggera.

Se seguiremo questi consigli potremo avere una dieta equilibrata e potremo perdere massa grassa e salvare quella magra.