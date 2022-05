Il mondo dei profumi è vario e ampissimo e vanta appassionati di ogni genere. Si tratta di un’industria davvero varia, che spazia dai marchi di nicchia alle case più commerciali. Anche la storia di questo prodotto è davvero affascinante. Sin dall’antico Egitto l’uomo ha creato i profumi per apparire più desiderabile e carismatico. Nel corso dei millenni, i profumi si sono evoluti sino ad arrivare alle moderne fragranze che tutti conosciamo. Oggi vogliamo parlare di una singola nota profumata che ha sempre più successo e che ha il potere di inebriare. Se vogliamo che tutti si girino quando passiamo, è questo il profumo da scegliere, non ce ne pentiremo.

Un’invenzione che ha cambiato il mondo delle fragranze

Fino al Novecento i profumi venivano prodotti a partire da materie prime naturali, di origine animale o vegetale. Fiori, legni, resine e ghiandole erano alla base di essenze e oli profumati che si usavano. Nel corso del secolo scorso, grazie allo sviluppo della chimica, si è scoperto che si potevano realizzare essenze in laboratorio. I chimici hanno creato note nuove e di sintesi, dall’odore inedito e spiazzante.

Alcune di queste molecole sono state usate per rimpiazzare alcuni ingredienti costosi ed introvabili e poi sono entrate di diritto tra le note più amate. Oggi parleremo delle aldeidi e delle note aldeidiche, che sono presenti in molti tra i profumi più amati dal pubblico.

Se vogliamo che tutti si girino quando entriamo in una stanza è questo il profumo da indossare in primavera

Le aldeidi hanno un profumo difficile da definire, eppure, è riconoscibile in pochi secondi. Per alcuni ricorderebbe un profumo agrumato, per altri quello della cera calda. Quel che è certo è che questa nota è particolarmente persistente ed evolve sulla pelle per molte ore. Inoltre, ha la caratteristica di creare una forte scia pungente. Se indosseremo una fragranza che contiene questo ingrediente così speciale, non passeremo di certo inosservati e il nostro profumo arriverà a chi ci passa vicino. Basta scegliere uno dei moltissimi profumi, di nicchia e non, che contengono questo ingrediente. Se abbinato a note calde e floreali avremo un profumo perfetto per questa stagione. Nel dubbio, possiamo cercare su internet la composizione esatta del prodotto.

Approfondimento

Solo chi non ha paura di osare può provare questi profumi dall’aroma unico e irripetibile