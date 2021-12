Mancano pochissimi giorni al 2022 e molti di noi si stanno già chiedendo cosa porterà il nuovo anno. Siamo reduci da un biennio decisamente difficile e la speranza è che da gennaio arrivi la svolta tanto attesa. Purtroppo non dipende solo da noi. Ma possiamo comunque fare qualcosa. E se vogliamo attirare soldi, fortuna e salute nel 2022, questi fiori non potranno assolutamente mancare in casa a Capodanno. Ognuno di loro ha un significato simbolico importante. In più possiamo anche regalarli alle persone care, come abbiamo già fatto per le piante portafortuna di Natale. È il momento di scoprire i nostri talismani floreali.

Se vogliamo attirare soldi, fortuna e salute nel 2022, questi fiori non potranno assolutamente mancare in casa a Capodanno

Iniziamo da una pianta che già dal nome indica buon auspicio: il “Lucky Bamboo”. In realtà questa pianta non è un vero bambù. Si chiama Dracaena Sanderiana e sono solo i suoi rami a ricordare quelli del bambù. Rami da cui partono delle bellissime foglie di colore verde brillante. Il bambù della fortuna è facilissimo da curare e ha solo bisogno di annaffiature settimanali e di una esposizione indiretta alla luce del sole. In Estremo Oriente simboleggia fortuna e longevità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

La leggenda narra che nell’antichità la Genziana venisse utilizzata per provare a curare la peste. Per questo motivo questa spettacolare pianta simboleggia la buona salute e in alcune credenze popolari anche la determinazione. Bellissima da vedere con i suoi fiori blu, è il regalo perfetto da fare agli amici a Capodanno.

Le Primule e il Solanum Mammosum

Un’altra pianta da regalare oppure da mostrare con orgoglio durante il cenone di Capodanno è la Primula. La Primula, oltre a essere una delle piante portafortuna per eccellenza, simboleggia anche la gioia e l’affetto. In più è anche estremamente resistente e sopporta le basse temperature invernali. Ci basterà metterla al riparo dal vento e inonderà la casa e il terrazzo di meravigliosi fiori colorati.

Se invece cerchiamo una pianta davvero di impatto, possiamo provare con il Solanum Mammosum. Questa specie proviene dalla Cina e ha strani frutti color oro che nel Paese asiatico vengono usati per le decorazioni di Capodanno. Nella credenza popolare questi frutti rappresentano la fortuna e il nutrimento. Farla crescere è facilissimo. Cerchiamo i semi online e proviamo a piantarli in un vaso. La coltivazione è simile a quella dei pomodori e in primavera il Solanum si riempie di meravigliosi fiori viola a forma di stella. Anche se non siamo superstiziosi ci farà fare una figura incredibile.

Approfondimento

Ecco l’incredibile pianta resistente al freddo che inonderà il giardino di fiori coloratissimi e frutti squisiti