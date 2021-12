La lavastoviglie è, insieme alla lavatrice, uno degli elettrodomestici più utili e utilizzati in casa. Rispetto alla lavatrice, però, è meno diffusa specialmente nelle abitazioni in cui vivono poche persone.

Tuttavia, chi utilizza frequentemente la lavatrice dovrebbe sapere che alcuni errori che si commettono abbastanza frequentemente potrebbero danneggiarla in maniera irreparabile.

Infatti, come per la lavatrice, in molti commettono delle leggerezze che incidono negativamente sulla pulizia dei piatti.

Oltre a ritrovarsi i piatti sporchi, poi, il rischio è quello di vedere danneggiato l’elettrodomestico.

Tra gli errori troviamo lo scorretto uso di sale, brillantante e pulizia del filtro.

Per avere la lavastoviglie pulita ed eliminare gli aloni dai bicchieri oltre ad aceto e brillantante basta questo prodotto naturale

Il filtro della lavastoviglie dovrebbe venire pulito almeno una volta alla settimana. Molto dipenderà, ovviamente dall’utilizzo che si fa dell’elettrodomestico ma non bisognerebbe mai far passare troppo tempo tra una pulizia e l’altra.

I residui di cibo rischiano di ungere eccessivamente il filtro che tenderà a non funzionare a dovere. Solitamente il filtro si trova nella parte bassa della lavastoviglie ed è abbastanza semplice da trovare.

La pulizia più approfondita dovrà essere effettuata almeno una volta al mese. Oltre ai classici prodotti per la pulizia della lavastoviglie si potrà utilizzare una miscela di bicarbonato, aceto e acqua da lasciare agire almeno tre o quattro ore. Quindi, per avere la lavastoviglie pulita ed eliminare gli aloni dai bicchieri oltre ad aceto e brillantante basta questo prodotto naturale.

Come usare il brillantante

Per prima cosa bisognerebbe sempre utilizzare la giusta dose di brillantante e sale. Per farlo è necessario conoscere la durezza dell’acqua della propria zona. Ogni lavastoviglie ha bisogno della sua dose di prodotti a seconda della tipologia di acqua.

Un’acqua piena di calcare, infatti, macchierà le stoviglie e le pentole in acciaio con fastidiosi aloni di colore bianco.

Peggio ancora, in molti non utilizzano il brillantante nella lavastoviglie. Questo è un errore dal momento che questo prodotto è d’aiuto ad eliminare il detersivo in eccesso. Sia il brillantante che il detersivo dovranno essere inseriti nella vaschetta apposita.

Prelavaggio

L’errore più grave fatto spesso in buona fede è quello di lavare i piatti prima di metterli nella lavastoviglie. Un modo per sprecare litri di acqua in più con un incremento del consumo in bolletta.

I detersivi specifici per piatti lavorano molto bene a contatto con olio e unto, se si lavano prima il rischio è quello di tirare fuori i piatti ricoperti di detersivo.

Il detersivo in eccesso potrebbe anche andare a rovinare alcune parti della lavastoviglie.