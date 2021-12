Molte di noi tengono in modo specifico al proprio aspetto. E in questo non c’è assolutamente nulla di male. Anzi, prendersi cura della propria estetica è uno dei tanti modi in cui si può mostrare amore verso sé stessi. Non è l’unico, ovviamente, ma certamente è presente nella lista. In diversi casi, molte persone riportano una particolare attenzione al fisico e al modo in cui scarpe, vestiti ed accessori possano slanciarlo. Infatti, in tanti hanno il timore di non apparire esattamente magri o snelli e sicuramente l’outfit gioca in questo un ruolo non indifferente. Per questo motivo, dobbiamo conoscere con esattezza tutte le accortezze del caso e metterle in pratica il più possibile.

Se vogliamo apparire più magre e slanciate, lasciamo queste scarpe nell’armadio nonostante stiano avendo successo

Ci sono diversi trucchi che possiamo adottare per slanciare il nostro corpo e renderlo più snello all’apparenza. E si tratta di piccoli segreti davvero semplici da mettere in pratica. Basterà conoscerne un numero sufficiente per poter cambiare totalmente la propria immagine. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, abbiamo spiegato il modo corretto di indossare un cappotto invernale se si vuole avere una figura più magra. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato alcune scarpe perfette per rendere le gambe più snelle senza alcuna fatica e, soprattutto, senza indossare quei dolorosissimi tacchi. Oggi continuiamo la lista dei consigli. E ricordiamoci che se vogliamo apparire più magre e slanciate, lasciamo queste scarpe nell’armadio nonostante stiano avendo successo.

Il paio di scarpe che non si mostra adatto in alcuni casi è molto famoso e va decisamente di tendenza nell’ultimo periodo

Non tutte le scarpe possono slanciare la nostra figura come desidereremmo. E nonostante si tratti di modelli di tendenza e di moda, e magari anche eleganti e super raffinati, purtroppo il risultato non è sempre quello sperato. Infatti, in particolar modo, c’è un paio di scarpe che forse, per un po’, sarebbe meglio lasciare a casa. E stiamo parlando delle scarpe a forma arrotondata. Per quanto negli ultimi anni questo modello abbia conquistato proprio tutti, dovremmo metterlo da parte per un po’. Le passerelle e le vetrine ne sono decisamente piene, ma purtroppo si tratta di una scarpa che non si adatta ad ogni fisico.

Infatti, la forma arrotondata abbassa la figura, non permettendo alle gambe e al fisico di apparire slanciati come dovrebbero. Quindi, ricordiamo anche questo piccolo dettaglio di stile quando ci prepariamo per la prossima serata. Sicuramente ci sarà utile e potremmo essere più soddisfatti del risultato che otterremo.

