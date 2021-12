Natale e Capodanno rappresentano il trionfo del pandoro e del panettone, senza questi 2 dolci tradizionali le feste non sarebbero uguali. Ogni anno, da quando ne abbiamo ricordo, questo periodo è scandito da una fetta di questi magistrali dolci tutti italiani.

Per realizzarli esistono ricette antiche, perché la preparazione non è proprio semplice e solo i grandi chef sanno replicarli alla perfezione. Proprio per questo motivo sono pochi quelli che provano a realizzarli, perché la maggior parte delle volte lo acquistiamo già fato.

Che sia industriale o artigianale, spesso ci ritroviamo con pacchetti infiniti accatastati in cucina, ma non riusciamo a mangiarli tutti. Perché è un classico riceverli in regalo a lavoro o tra amici. Certo, mangiarli sempre allo stesso modo potrebbe annoiare non poco e rischiamo anche di deludere gli invitati che si aspettano un grande dolce a fine pasto.

Il modo eccezionale e scenografico per riciclare pandoro e panettone preparando questo dessert pronto in 5 minuti

Oltre a creare le classiche alternative che si fanno con composizione a forma di stella o finti tiramisù, sostituendo i savoiardi, possiamo realizzare dei dolcetti golosi in pochi minuti.

Per lasciare i nostri invitati a bocca aperta, è possibile preparare un dolce che schiaccia l’occhio alla cucina siciliana, più che altro prende ispirazione dal famoso cannolo.

Per fare l’involucro possiamo utilizzare sia il pandoro che il panettone avanzato, proponendoli in un bel vassoio da portata.

Prima di tutto, tagliamo delle fette spesse circa un centimetro, poi dovremo eliminare la crosta esterna. Rendiamole più sottili con un tradizionale mattarello o una bottiglia di vetro se siamo sforniti. Con un coppapasta, o un bicchiere, ricaviamo dei cerchi, spennelliamoli con il burro, avvolgiamoli negli stampini appositi per i cannoli e inforniamoli per pochi minuti a 180°.

Le creme

Una volta freddate le “cialde” potremo passare a preparare le farciture, che richiedono davvero pochi minuti. In una ciotola mescoliamo per 250 gr di ricotta di pecora già scolata:

100 gr di panna montata;

30 gr di zucchero a velo;

70 gr di scaglie o gocce di cioccolato fondente;

granella di pistacchio;

bucce di arancia candita, per decorare.

Quindi, amalgamiamo panna già montata, ricotta, zucchero e cioccolato e lasciamo riposare pochi minuti in frigo. Prima di farcire i nostri cannoli rivisitati, prendiamo una parte di crema di ricotta, precedentemente preparata, e aggiungiamo del cacao amaro in polvere. In questo modo avremo 2 varianti, una bianca, l’altra scura al cioccolato.

Non resterà che riempire i cannoli con una tasca da pasticciere e decorare le estremità del cannolo con il pistacchio e la buccia d’arancia. Per servire, infine, diamo una spolverata di zucchero a velo in superficie.

Dunque, senza usare troppe energie e tempo, è questo il modo eccezionale e scenografico per riciclare pandoro e panettone preparando questo dessert pronto in 5 minuti.

