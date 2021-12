La notte più magica dell’anno è finalmente alle porte e, vista la situazione non esattamente rosea, un po’ di divertimento è quello che serve.

È anche vero che, come anche in altre occasioni di festa e ritrovo, il dominante entusiasmo può essere smorzato da un pizzico di agitazione.

C’è chi non sa cosa cucinare o come apparecchiare la tavola e chi invece si preoccupa più di trucco e parrucco.

A tal proposito, ecco svelate le acconciature veloci ed eleganti perfette per Capodanno che valorizzano e ringiovaniscono il viso anche dopo i 50.

Dal momento che l’ultimo giorno dell’anno è frenetico almeno quanto il Natale, a volte è impossibile fare un salto dal parrucchiere per una sistematina.

Ecco quindi entrare in gioco i consigli degli hair stylist, che propongono look non solo raffinati, ma anche di semplice esecuzione.

Mezz’ora di preparazione al massimo ed effetto wow garantito.

Twisted Ponytail

Partiamo, dunque, con la rivisitazione di una delle acconciature che hanno davvero spopolato negli ultimi mesi, ovvero la Bubble Ponytail.

La versione twisted sembra frutto di ore davanti allo specchio, ma in realtà è davvero semplicissima.

È sufficiente fare una classica coda da cui dividere due o più ciocche per poi attorcigliarle insieme: un effetto treccia artistico, insomma.

Mini treccia laterale

Soprattutto se in questo periodo stiamo sfoggiando una lunghezza media, la mini treccia laterale non può che nobilitare la chioma.

Unico accorgimento: non costringiamola severamente, ma lasciamo i capelli morbidi e impreziosiamo con un accessorio brillante.

Dei ciuffi più o meno ondulati che cadono sulla fronte, incorniciando la parte superiore del viso, faranno il resto.

Scopriamo ora l’ultima alternativa per l’hair look di San Silvestro, ancora più semplice delle precedenti in quanto sfrutta la tecnologia della piastra.

Le Glossy Waves

Come insegna anche la nota duchessa di Cambridge, Kate Middleton, l’ondulato non passa mai di moda.

Non a caso, Sua altezza lo sfoggia fieramente tanto nelle occasioni pubbliche quanto in quelle private, apparendo sempre impeccabile.

Esecuzione e consigli

Se anche noi vogliamo puntare sull’effetto onda, basta armarsi di una piastra; ovviamente dopo aver trattato i capelli con un prodotto termo protettore.

Posizioniamo quindi l’apparecchio verticalmente alle radici, con la punta rivolta verso il basso.

Avendo cura di mantenere la giusta distanza dal viso, ruotiamo la piastra, facendola scivolare delicatamente verso le punte.

Il consiglio finale è quello di invertire il senso di rotazione a ogni ciocca in modo da creare più volume e vivacità.