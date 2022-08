L’arrivo dell’attesissima estate ha portato nelle nostre case un ospite decisamente indesiderato: il caldo. Le temperature insolitamente alte che hanno colpito le maggiori città italiane hanno infatti causato varie problematiche alle persone. Fra queste tra è anche presente la difficoltà a prendere sonno per otto ore. Eppure, la presenza di problematiche legate al sonno potrebbe non essere connessa all’attuale situazione climatica, quanto a delle sbagliate abitudini alimentari. Infatti, se vengono i crampi di notte la responsabile potrebbe essere una vitamina decisamente poco conosciuta che ora andremo ad analizzare nel dettaglio.

Quando mangiare nel modo giusto vuol dire dormire sonni più sereni

Il virus covid-19 e la conseguente pandemia ha reso l’italiano medio decisamente più sensibile ai problemi di salute. Ora questa attenzione non accenna a diminuire dato che è appena cominciata a circolare la notizia vaiolo delle scimmie. Eppure questi eventi decisamente fuori dagli schemi non devono farci dimenticare che la nostra salute dipende anche dalle nostre abitudini di vita, incluse quelle alimentari. Infatti, non assumere determinati nutrienti ci può portare a soffrire di particolari problematiche salutari, tra cui alcune che ci possono colpire mentre dormiamo. Ad esempio la vitamina D risulta fondamentale. Averne dei bassi livelli potrebbe destabilizzare la qualità del nostro ciclo sonno-veglia, diminuendone la qualità. Questa si incamera tramite i raggi solari oppure mangiando cibi come l’olio di fegato di merluzzo o altri pesci grassi. Lo stesso vale per la B8. I crampi notturni potrebbero però essere legati alla carenza di una vitamina meno conosciuta, la biotina.

Se vengono i crampi di notte potrebbe essere per la carenza di questa vitamina

La biotina, chiamata anche vitamina B8, è uno di quegli elementi nutritivi che non vengono accumulati dal nostro organismo e che vanno integrati continuamente tramite la dieta. Questa è presente in molti alimenti di consumo giornaliero, come il latte e il formaggio, ma anche in cibi meno comuni come il fegato. Un soggetto medio dovrebbe assumere mediamente al giorno da un minimo di 25 ad un massimo di 100 mcg. Il mancato apporto di biotina potrebbe comportare delle problematiche di salute che vanno dalla nausea, ad un senso di fatica fino a causare stati di depressione. Inoltre, non assumere abbastanza vitamina b8 potrebbe anche causare i crampi notturni. Infatti, per quanto questa problematica di salute sia spesso causata da un rallentamento della circolazione, una ulteriore possibile causa potrebbe risiedere in questo fattore.

