Vecchie Sim card dei cellulari che valgono una fortuna. I numeri fortunati da ricercare

Il mondo delle tecnologie è variegato e sorprendente e potresti ricavare denaro in tanti modi diversi e inaspettati. Uno di questi riguarda i cellulari che contengono al loro interno un elemento veramente prezioso.

Chi lo avrebbe immaginato? Le sim card che spesso gettiamo via senza pensarci potrebbero valere un sacco di soldi e noi non lo sospettavamo minimamente. Eppure e così. Inventate negli anni sessanta, sono state affiancate a un numero telefonico agli inizi degli anni novanta. Danno la possibilità all’operatore di associare i servizi gratuiti e a pagamento a un determino cliente possessore del numero. Ma noi come possiamo guadagnarci?

Non è il materiale di cui sono fatte a renderle preziose ma il numero a cui vengono associate. Le combinazioni di numeri possono avere delle particolarità e renderle rare. Se questo avviene siamo ricchi. Alcune sim card della Tim e di Vodafone possono valere da 300 euro fino a 1.000 o 2.000 euro. Si chiama Gold Number o Top Number la sequenza di numeri premiata e dovremmo controllare se quella in nostro possesso lo è. La scheda potrebbe fruttarci un bel capitale.

Questione di attimi

In materia di vecchie sim card dei cellulari prendiamo come riferimento i gruppi Facebook o i canali YuoTube degli appassionati. Inoltre studiamo le inserzioni su eBay. La sequenza di numeri deve essere formata da numeri uguali, ridondanze particolari, palindromi, date famose. Può crescere o decrescere ordinatamente oppure contenere numeri rappresentativi come 666 numero spirituale oppure 888 che rappresenta Gesù.

Seguire le aste on line ci permette di capire quali tendenze sono di moda, cosa desiderano i collezionisti. Potremmo avere in mano in sim card di valore ma potrebbe non essere il momento giusto per metterla all’asta. Scegliere il momento migliore fa parte della strategia vincente. Su eBay alcuni esemplari sono stati così apprezzati dai collezionisti da essere stati pagati tra i 14 mila euro e gli 8.000 euro.

Vecchie Sim card dei cellulari, in futuro varranno di più

Un’asta organizzata dal programma Le Iene ha richiamato circa 600 appassionati che si sono affrontati per accaparrarsi sim card speciali. I numeri erano chiaramente oscurati ma ci sono state offerte da 8.600 euro, da 2.210 euro, fino a 343 euro. In Gran Bretagna una sim card è stata battuta a 20 mila sterline cioè 22 mila euro.

All’Asian Art di Milano qualche anno fa una particolare sim card con il numero x 888888888 è stata protagonista dell’evento. Presentata ai collezionisti dentro un cellulare d’oro che aveva il numero 8 stampato nel retro, è stata venduta per una cifra di cui nessuno ha mai parlato. Le sim card potrebbero in futuro essere considerate obsolete, allora diventeranno ancora più rare se associate a numeri particolari. Potrebbe essere un un investimento quello di custodirle e ottenere una cifra considerevole al momento propizio.

