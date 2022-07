Durante l’estate stiamo pensando a divertirci e a rilassarci, spesso prendendo una pausa dal lavoro e andando al mare o in montagna. È quindi normale spendere più tempo all’aria aperta, cosa che generalmente fa bene alla salute. Non solo, la bella stagione potrebbe anche spingerci a fare dell’attività fisica in più, anche se si tratta di una semplice passeggiata quotidiana.

Eppure, molti di noi non si sentono proprio in forma ultimamente, anzi, mostrano sintomi che sembrano indicare l’esatto contrario.

Se ultimamente abbiamo uno di questi sintomi potrebbe essere normale

Molte persone ultimamente sembrano soffrire di pressione bassa, anche quando per loro generalmente non è un problema. Questo contribuirebbe a un generale senso di stanchezza e sonnolenza, sino ad arrivare alla debolezza fisica.

Capita anche che questo tipo di sensazioni vengano accompagnate da mal di testa di intensità e tempi variabili.

Infine, ultimamente capita sempre di più di soffrire di problemi intestinali legati alla digestione. A meno che non si tratti di intossicazione alimentare, potremmo soffrire di crampi anche con una certa frequenza. I dolori addominali potrebbero anche associarsi spesso alla dissenteria, nonché al reflusso gastroesofageo. Ci sarebbero, poi, dei casi estremi in cui si arriva anche a prendersi un raffreddore e ad avere la febbre.

La possibile cause

Spesso, però, non c’è da preoccuparsi troppo, perché questi non sono necessariamente i sintomi di una malattia, ma semplicemente le conseguenze del caldo intenso. Ultimamente, infatti, le alte temperature mettono sotto profondo stress il nostro organismo. Anche perché siamo spesso sottoposti a drastici sbalzi di temperatura, magari a causa dell’aria condizionata.

Quindi, dovremmo stare attenti a non passare dal caldo al freddo e viceversa in modo repentino. Se non è possibile evitarlo la cosa migliore sarebbe coprire la pancia e la gola, di modo da mantenerle a temperatura.

Anche la nostra alimentazione andrebbe rivista rispetto ai regimi invernali, favorendo cibi freschi ricchi di vitamine e minerali, come frutta e verdura.

Quindi, se ultimamente abbiamo uno di questi sintomi, la ragione potrebbe essere semplicemente il troppo caldo. Per questo dobbiamo imparare a difenderci da queste temperature con piccoli “trucchi” quotidiani, soprattutto se soffriamo di cuore.

