I giorni a cavallo con il Ferragosto sono in genere quelli perfetti per trascorrere gli ultimi giorni di ferie al mare. Perché poi ci sarà da tornare al lavoro, sia per i dipendenti, sia per chi magari, invece, esercita una libera professione.

Pur tuttavia, se le ferie sono già finite, se non è possibile allontanarsi dalla città, o semplicemente perché il budget a disposizione è davvero limitato, come si possono trascorrere i giorni della settimana di Ferragosto? Vediamo al riguardo di fornire alcune idee anche economiche in tutti i casi. Ovverosia, per trascorrere la settimana di Ferragosto con tutta la famiglia, in coppia e anche da soli.

Cosa fare la settimana di Ferragosto spendendo poco o nulla

Nel dettaglio, come alternativa al mare nei giorni della settimana di Ferragosto c’è da dire che, prima di tutto, la soluzione migliore sarebbe sempre quella di puntare sulla bellezza e sull’aria fresca della montagna. Questo chiaramente se si vive in una zona dove arrivare un montagna basta magari giusto un’ora di macchina.

Altrimenti, ci sono sempre delle buone alternative tanto al mare quanto alla montagna. Dalla classica grigliata con gli amici, al picnic in pineta. Passando per i parchi acquatici per chi vuole trascorrere una mezza giornata con il partner e con i figli adolescenti che di sicuro apprezzeranno.

Per chi, invece, trascorrerà la settimana di Ferragosto da solo, e vive magari in una grande città, allora si può andare a vedere l’arte. Ovverosia visitando i musei aperti a ferragosto. E con molti di questi che, tra l’altro, sono a ingresso gratuito da Milano a Roma, passando per Torino e Firenze, Ecco, quindi, cosa fare la settimana di Ferragosto. Senza dimenticare pure altre idee per passare le serate. Vediamo quali.

Altre idee per trascorrere le serate nei giorni a cavallo con il 15 agosto

Tra le altre idee, per trascorrere le serate nella settimana a cavallo con il Ferragosto, c’è quella di andare a caccia, nei posti più vicini, di musica e di eventi live che molto spesso sono gratis. Così come è una buona idea pure trascorrere le serate andando a vedere, anche da soli, un bel film nei cinema all’aperto.

D’altronde, dopo la fine delle restrizioni per il Covid, in Italia per fortuna c’è vita, c’è turismo e c’è vita notturna. In altre parole, non c’è più il rischio di girare e di trovare le discoteche tutte chiuse e l’accesso ai locali contingentato. Così come sono tornate, pure nel periodo di Ferragosto, le feste di paese.

