Per molti di noi, due sono le parole chiave del weekend: relax e buon cibo. Questo è infatti il momento della settimana in cui possiamo prenderci una pausa dallo stress lavorativo e il relax, si sa, passa anche attraverso le coccole culinarie.

Dopo una settimana a suon di pranzi veloci e tristi insalate, pregustiamo le prelibatezze che avremo tempo di preparare e concederci nel fine settimana.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

La pizza: un sogno per tutti

Una tra queste è forse la pizza, assoluta protagonista del sabato sera, perfetta da gustare in famiglia o con gli amici.

L’invitante profumo di forno che invade la cucina stimola i nostri sensi, facendoci venire l’acquolina in bocca. Lo stesso vale anche per il nostro amico a 4 zampe, se ne abbiamo uno.

Infatti, quando finalmente la pizza arriva in tavola, lo vediamo accorrere tutto scodinzolante. Si posiziona con sguardo sognante accanto a noi e silenziosamente ci implora di ricevere almeno una crosta.

A questo punto, inteneriti da quegli occhioni dolci, cediamo all’implicita richiesta. Quello che però molti di noi non sanno è che bisogna fare attenzione e se teniamo alla salute del nostro cane meglio evitare di passargli cibo sottobanco che potrebbe rivelarsi nocivo.

Condimenti pericolosi

Non serve pensare ad una pizza elaborata: anche gli ingredienti più semplici come la mozzarella, il basilico o l’olio risulterebbero tossici. Alcuni cani sono infatti intolleranti al lattosio e in ogni caso sale, olio e spezie sono elementi non pertinenti alla dieta canina.

Attenzione a questo alimento che può rivelarsi nocivo per il nostro cane

Tuttavia, non sarebbe solo il condimento della pizza a nascondere minacce per la salute del nostro Fido. Ancora più dannosa sarebbe la crosta o più genericamente l’impasto.

Il problema si nasconderebbe proprio nella farina, tendenzialmente raffinata. Nei prodotti alimentari lavorati sarebbero spesso presenti non solo bucce di mais e frumento, ma anche di patata a pasta bianca. Queste ultime sono fonte di solanina, una sostanza che si rivelerebbe tossica per il cucciolo di casa, in quanto potrebbe causare qualche reazione allergica o fastidi gastro-intestinali.

Se teniamo alla salute del nostro cane meglio evitare di passargli cibo sottobanco che potrebbe rivelarsi nocivo . Non solo la pizza, ma anche altre pietanze poco si adattano al suo organismo.

I cibi proibiti

Di seguito, ecco altri alimenti generalmente poco compatibili con il benessere del nostro cane:

Patatine e cibi salati, possibile causa di infiammazioni;

Cibi dolci: i biscotti, o peggio ancora, il cioccolato sarebbero da considerare veramente tossici;

Il burro di arachidi

Alla luce di questi consigli, cerchiamo dunque di essere accorti nella scelta degli extra da concedere ai nostri pelosi amici.